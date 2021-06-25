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Новые версии продуктов ESET получили экспертные заключения ГСССЗИ

25 июня 2021 г., 15:45
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По сообщению компании ESET, для ее корпоративных решений было подтверждено их соответствие нормам Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. В частности, экспертные заключения ГСССЗИ получили продукты для защиты рабочих станций на операционной системе Windows и Linux, а также решение для многофакторной аутентификации и инструмент для выявления и отслеживания угроз.

Напомним, продукт ESET Endpoint Security предотвращает распространение сверхсложных угроз через сеть и сменные носители, обеспечивая надежную защиту рабочих станций.

В дополнение инструмент ESET Enterprise Inspector позволяет осуществлять всесторонний мониторинг активности рабочих станций в режиме реального времени, а также проводить глубокий анализ подозрительных процессов и быстро реагировать на инциденты кибербезопасности в сети. Таким образом это решение позволяет выявить скрытые угрозы, новые виды программ-вымогателей, попытки фишинга и другие виды атак на предприятия.

Еще один важный уровень защиты конфиденциальных данных обеспечивает продукт ESET Secure Authentication, осуществляя многофакторную аутентификацию пользователей во время доступа к корпоративным ресурсам и важной информации.

Управление корпоративными решениями осуществляется из единой консоли — ESET PROTECT, которая позволяет контролировать работу всех уровней для предотвращения, выявления и реагирования на угрозы на всех платформах. Также консоль управления обеспечивает полный обзор сети в режиме реального времени и предоставляет подробные отчеты о состоянии безопасности.

Отмечается, что получение экспертных заключений ГСССЗИ свидетельствует о высоком качестве корпоративных продуктов ESET и соответствии требованиям к средствам технической защиты данных Украины. Именно поэтому сертифицированные решения ESET могут быть использованы в государственных учреждениях и финансово-банковских структурах Украины, а также в международных организациях.

Все экспертные заключения доступны на странице официального сайта
https://www.eset.com/ua-ru/about/why-eset/experts.

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