Новые ноутбуки ASUS ZenBook базируются на процессорах Intel Core 11-го поколения

Tweet В рамках онлайновой глобальной презентации Built for Brilliance компания ASUS представила полную линейку новых и модернизированных ноутбуков, включая модели с процессорами Intel Core 11-го поколения и ноутбук на основе платформы Intel Evo. Прежде всего, остановимся на ультракомпактном ZenBook Flip S. Это первый ноутбук ASUS с сертификацией Intel Evo. Толщина новинки составляет 13,9 мм, а ее масса — 1,2 кг. Ноутбук оснащен сенсорной OLED-панелью с тонкими рамками (технология NanoEdge) с разрешением 4K/UHD, для которой заявлен цветовый охватом 100% DCI-P3. Панель сертифицирована по стандарту расширенного динамического диапазона VESA DisplayHDR 500 True Black. В устройстве реализованы технологии, способствующие снижению утомляемости глаз при работе за экраном в течение длительного времени, сертифицированные лабораторией TÜV Rheinland. Обеспечивается совместимость с активными стилусами, в частности ASUS Pen, способным распознавать 4096 уровней давления. Модель ZenBook Flip S оборудована высокоточным шарниром 360° ErgoLift, который позволяет использовать устройство в нескольких режимах: ноутбук, планшет, стенд, режим просмотра («палатка»). Панель ASUS NumberPad 2.0 на месте тачпада делает более комфортным ввода числовых данных, а в клавиатуре, занимающей всю ширину корпуса, нашлось место для дополнительных функциональных клавиш. Высокая производительность обеспечивается процессором Intel Core i7 нового поколения с графикой Intel Iris Xe в сочетании с оперативной памятью до 16 ГБ и твердотельным накопителем PCIe 3.0×4 емкостью до 1 ТБ. Для максимального удобства подключения ZenBook Flip S предлагает два порта Thunderbolt 4 в виде разъемов USB-C, порт USB 3.2 Gen 1 Type-A и выход HDMI. Для ZenBook Flip S заявлена возможность работы без подзарядки до 15 часов. Компактный ноутбук-трансформер ZenBook Flip 13 (UX363) имеет толщину 13,9 мм и массу 1,3 кг. Он оборудован высокоточным шарниром 360° ErgoLift, который позволяет использовать устройство в нескольких режимах. При открытии крышки дисплея этот шарнир также автоматически приподнимает клавиатуру, задавая наиболее комфортный для набора текста угол наклона. Аккумулятор ноутбука емкостью 67 Вт·ч обеспечивает до 14 часов автономной работы. ZenBook Flip 13 поддерживает быструю зарядку с помощью прилагаемого зарядного устройства мощностью 65 Вт, а функция ASUS USB-C Easy Charge позволяет пользователям использовать широкий спектр стандартных зарядных устройств с выходом USB-C. Новинка в максимальной конфигурации оснащена процессором Intel Core i7 11-го поколения с графикой Intel Iris Xe, 16 ГБ оперативной памяти, а также сенсорным OLED-экраном с разрешением Full HD и тонкими рамками (технология NanoEdge), полностью совместимым с новым стилусом ASUS Pen. Встроенный твердотельный накопитель PCIe 3.0 вмещает до 1 ТБ. ZenBook S (UX393) — это ультрапортативный 13,9-дюймовый ноутбук премиум-класса в новом форм-факторе: его дисплей имеет соотношение сторон 3:2. Модель отличается компактным и прочным цельнометаллическим корпусом толщиной 15,7 мм и массой 1,35 кг. Сенсорный NanoEdge-дисплей имеет разрешение 3,3K (3300×2200) и сертифицирован PANTONE Validated. Новый формат дисплея позволяет разместить на экране больше информации и панелей, чем традиционные дисплеи, и снизить необходимость в вертикальной прокрутке. Аккумулятор емкостью 67 Вт·ч с поддержкой быстрой зарядки обеспечивает до 12 часов автономной работы. Модель оснащена фирменным шарниром ErgoLift, который при открытии крышки дисплея автоматически приподнимает клавиатуру, задавая наиболее комфортный для набора текста угол наклона и улучшая эффективность охлаждения. Аппаратная платформа ZenBook S включает процессор Intel Core вплоть до модели Core i7 11-го поколения в сочетании с оперативной памятью до 16 ГБ и твердотельным накопителем PCIe 3.0×4 до 1 ТБ. Ноутбук оснащен полноразмерными портами HDMI и USB 3.2 Gen 1 Type-A, а также двумя универсальными портами Thunderbolt 4 (USB-C) и устройством чтения карт памяти MicroSD. Последняя версия программного обеспечения MyASUS позволяет пользователям использовать максимальные возможности своих ноутбуков и смартфонов, а панель ASUS NumberPad 2.0 обеспечивает простой ввод числовых данных. Для удобной аутентификации по распознаванию лица (функция Windows Hello) имеется ИК-камера. Ноутбук ASUS ZenBook 14 Ultralight (UX435EAL/EGL) отличается массой 980 грамм. Он базируется на процессоре Intel Core вплоть до модели Core i7 11-го поколения с графикой Intel Iris Xe (UX435EAL) или с дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX450 (UX435EGL). Для дисплея новинки заявлен цветовой охват 100% sRGB, а благодаря ультратонкой рамке с четырех сторон (NanoEdge) эран занимает 92% площади крышки.

ZenBook 14 Ultralight разработан для максимального комфорта пользователя, предлагая опциональную панель ASUS NumberPad для быстрого ввода чисел, шарнир ErgoLift для размещения клавиатуры под удобным для набора текста углом и полный набор портов ввода-вывода, включая два порта Thunderbolt 4 (USB-C), USB 3.2 Gen 1 Type-A, стандартный HDMI 2.0 и кард-ридер microSD. Он также оборудован высокоскоростным модулем Intel Wi-Fi 6 (802.11ax) с поддержкой технологии ASUS Wi-Fi Master. ZenBook 14 (UX435EA/EG) — это совершенно новый ультрапортативный ноутбук на базе процессора Intel Core 11-го поколения со встроенной графикой Intel Iris Xe (UX435EA) или дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX450 (UX435EG). Масса устройства, оснащенного уникальным вспомогательным дисплеем ASUS ScreenPad, составляет 1,19 кг. Эта самая свежая модель в серии ультрапортативных ноутбуков ZenBook Classic предлагает полноценный набор портов: два Thunderbolt 4 (USB-C), USB 3.2 Gen 1 Type-A, стандартный HDMI 2.0, кард-ридер microSD и аудиоразъем. ZenBook 14 оснащен дисплеем NanoEdge с тонкими рамками с четырех сторон экрана, благодаря чему соотношение экрана к корпусу составляет 92%. Ноутбук доступен в двух новых оттенках: сером (Pine Grey) и лиловом (Lilac Mist). В ZenBook Flip 15 (UX564) установлен сенсорный OLED-дисплей формата 4K/UHD с тонкой рамкой (NanoEdge), который сертифицирован PANTONE на предмет точности цветопередачи и TÜV Rheinland — относительно безопасности для зрения. Для него заявлен охват 100% цветовой гаммы DCI-P3 с коэффициентом контрастности 1000000:1. Дисплей поддерживает активный стилус ASUS Pen с 4096 уровнями нажатия. В новинке реализована технология ASUS Wi-Fi Master для обеспечения стабильного сетевого подключения, а набор портов ввода-вывода включает Thunderbolt 4 (через разъем USB-C). В конфигурацию входят процессор Intel Core 11-го поколения и видеокарта игрового класса вплоть до NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti, что рассчитано на мобильных разработчиков контента. ASUS ExpertBook B9 отличается элегантным и портативным корпусом с минималистичным дизайном, который весит 880 граммов. Заявлено, что новинка может работать от аккумулятора в течение целого дня, поддерживает два накопителя, предлагает полный набор портов ввода-вывода, панель ASUS NumberPad и датчик приближения. Корпус устройства изготовлен из магниево-литиевого сплава, обладающего повышенной жесткостью. Ноутбук соответствует требовательным военным стандартам США MIL-STD 810H, а сохранность конфиденциальных данных обеспечивают средства безопасности корпоративного уровня. Модель ExpertBook B9 базируется на процессоре Intel Core i7 11-го поколения с графикой Intel Iris Xe и оснащен модулем Intel Wi-Fi 6. Пара твердотельных накопителей поддерживают конфигурации RAID 0 и RAID 1 для ускорения работы системы хранения данных и резервирования данных. Оптимизация новинки для работы в режиме видеоконференцсвязи включает интеллектуальное шумоподавление и технологию ASUS Wi-Fi Master для гарантии стабильности сетевого подключения. В комплект поставки ExpertBook B9 входит удобная коробка для аксессуаров, которую также можно использовать в качестве подставки под ноутбук. Отмечается, что ноутбук ExpertBook B9 нацелен на бизнес-пользователей.

