Новые мониторы AGON PRO оснащены HDR, HDMI 2.1 и 1 мс GtG

17 сентября 2021 г., 15:45

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Линейка AGON PRO пополнена двумя новыми моделями мониторов: 31,5-дюймовой AG324UX (диагональ 80 см, разрешение 4K, частота обновления 144 Гц) с HDR400 и 27-дюймовой AG274FZ (диагональ 68,6 см, разрешение Full HD, частота обновления 260 Гц). Обе новинки оснащены IPS-панелями со временем отклика 1 мс GtG.

Монитор AG324UX с диагональю 31,5 дюйма отличается дизайном с практически отсутствующими рамками с трёх сторон. Установленная в нем IPS-панель с разрешением 4K (3840×2160) работает с частотой обновления до 144 Гц (при подключении через DisplayPort 1.4 с DSC). Благодаря разъёму HDMI 2.1, монитор полностью совместим с игровыми консолями нового поколения, поддерживающими разрешение 4K и частоту обновления 120 Гц. Для ЖК-панели заявлено время отклика 1 мс GtG и MPRT, новинка совместима с AMD FreeSync Premium Pro и NVIDIA G-Sync. Монитор AG324UX также обеспечивает цветовую палитру с 1,07 миллиарда цветов, охватывает 99,8% гаммы DCI-P3 и поддерживает DisplayHDR 400 — технологию, делающую изображение реалистичным. Встроенные стереодинамики обеспечивают мощность 8 Вт с DTS.

Устройство оснащено разъёмом USB-C с мощностью 90 Вт для использования с мобильными устройствами, а режим «Картинка за картинкой» позволит максимально использовать возможности крупного 31,5-дюймового экрана. При подключении периферийных устройств к четырехпортовому концентратору USB 3.2 и благодаря встроенному переключателю KVM, пользователи могут использовать один комплект клавиатуры и мыши для управления двумя ПК.

Монитор оснащён RGB-подсветкой спереди и сзади, а также проектором в форме логотипа AGON. Прочная подставка обеспечивает широкий диапазон регулировки высоты, поворота и наклона для поиска оптимального эргономичного положения. Чтобы быстро и легко настраивать параметры экрана, можно использовать прилагаемый проводной пульт QuickSwitch или программное обеспечение G-Menu. Одновременно экранное меню предлагает настройку таких параметров, как насыщенность, управление тенями, счетчик кадров и прицел (наложение перекрестия).

Монитор AG274FZ с разрешением 27 дюймов оснащен IPS-матрицей с разрешением Full HD (1920×1080) и обеспечивает частоту обновления 240 Гц (через DP 1.4), которую можно разогнать до 260 Гц, и время отклика GtG 1 мс. В AG274FZ используется тот же дизайн, а в комплект входят экран для защиты от яркого света и прочная регулируемая по высоте подставка. Среди возможностей новинки — настраиваемая RGB-подсветка, пульт QuickSwitch для простой настройки экранного меню, два динамика мощностью 5 Вт со звуком DTS и 4-портовый USB-концентратор. Для устранения рывков изображения монитор поддерживает технологию Adaptive-Sync. Охват 110,5% гаммы sRGB и технология расширенного динамического диапазона DisplayHDR 400 обеспечивают яркие и естественные цвета.

Новые модели AGON PRO появятся в продаже в сентябре 2021 года по таким рекомендованным розничным ценам: AG324UX — 37999 грн, AG274FZ — 15999 грн.

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