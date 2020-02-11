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Новые чипы Arm могут ускорить работу ИИ-алгоритмов в 480 раз

11 февраля 2020 г., 11:05
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Новые чипы Arm могут ускорить работу ИИ-алгоритмов в 480 раз

Arm Holdings в понедельник анонсировала микроконтроллер Cortex-M55 и сопутствующий нейрочип Ethos-U55, которые при совместном использовании способны сделать такие интеллектуальные задачи, как обнаружение аномалий, распознавание жестов и речи, биометрическое сканирование, доступными для тонких и миниатюрных гаджетов и устройств Интернета Вещей (IoT).

Базирующаяся в Кембридже (Великобритания) Arm сама не выпускает чипы, она лишь их разрабатывает и продаёт лицензии чипмейкерам. Процессоры семейства Cortex-M уже используются более, чем в 50 млрд систем — от носимых устройств до медицинского оборудования. Коммерческие поставки представленных вчера чипов должны начаться в 2021 году.

M55 построен на архитектуре Armv8.1-M, которую британская компания представила в начале прошлого года, и использует набор команд Helium, оптимизированный для ИИ и обработки цифровых сигналов.

Благодаря этому, новый микроконтроллер превосходит по производительности на интеллектуальных приложениях любой другой продукт в своей серии. По данным Arm, выигрыш M55 в быстродействии по сравнению с предшествующими чипами Cortex-M при работе с моделями ИИ может достигать 15х. Интегрированные средства обработки сигналов обеспечивают 5-кратное ускорение задач, связанных с изображениями, видео или звуком.

Производители техники, заинтересованные в ещё большей производительности, могут скомбинировать новый микроконтроллер с также дебютировавшим вчера блоком нейро-обработки (microNPU) Ethos-U55.

Спроектированный как нейро-ускоритель для всей линейки Cortex-M, U55 может улучшить скорость обработки ИИ у M55 в 32 раза. Хотя в реальных приложениях выигрыш, вероятно, будет не столь велик, применение связки M55-U55 обещает большой прирост интеллектуальных возможностей для устройств IoT.

Arm ожидает, что гаджет с умным голосовым ассистентом сможет в шесть раз улучшить скорость умозаключений (inference) при установке в него M55 вместо чипа предыдущего поколения (M7) и в 50 раз — при добавлении ещё и U55. В зависимости от того, используется ли M55 самостоятельно или с Micro-NPU, энергоэффективность может увеличиваться в 7 или 25 раз.


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