Новости про Epic и Apple

30 апреля 2021 г., 15:35

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Приближается начало рассмотрения иска Epic Games против Apple и стороны активно готовятся, предоставляя в суд большое количество документов, необходимых для рассмотрения. Например, уже доступен список свидетелей, которые дадут показания в суде – и со стороны Apple там выступят и Тим Кук, и Фил Шиллер, Крэйг Федериги, сотрудники App Store и разработчики. От Epic будет участвовать тоже не маленькая группа, начиная с CEO Тима Суини.

В наборе документов интересно почитать мнения сторонних экспертов, которые с разных точек зрения исследуют вопросы, является ли Apple монополистом, каково состояние бизнеса Epic и так далее. Но самый интересный документ – это подготовленные обоими сторонами выдержки из показаний свидетелей – так называемые Deposition Designations. Это те самые показания, на которые, в частности, ранее ссылался Epic, обосновывая свою позицию в суде. Но теперь можно почитать живую речь и много дополнительных деталей – хотя это выдержки и там есть лакуны, связанные с конфиденциальной информацией.

Так, из показаний Филипа Шумейкера, руководившего модерацией в App Store, можно узнать, что гайдлайны в App Store сознательно составлены довольно субъективно, чтобы не ограничивать модераторов в принятии субъективных решений для соблюдения духа правил. Кстати, с похожей ситуацией мы сталкивались в Яндексе, когда оптимизаторы требовали описать точные критерии поискового спама. Проблема в том, что дав определение спама, как «белый текст на белом фоне», ты получаешь в ответ претензию «Почему вы забанили страницу с темно-серым текстом на бледно-черном фоне» и так далее. Впрочем, именно из показаний Филипа следует, что существовала ERB (Executive Review Board или как-то так), состоящая из Фила Шиллера, Эдди Кью и Скотта Форстала, определяющая итоговую политику по модерации. Правда, при прямом вопросе он вспомнил лишь одно приложение, которое не пропускали в App Store – это Google Voice.

Скотта Форсталла юристы тщательно расспрашивали о процессе создания iOS (включая период неопределенности, когда команда изначально собиралась делать планшет, а спустя год переключилась на телефон) и как компания все же пришла к допуску сторонних приложений на платформу. Главным противником этого был Стив Джобс – он вообще не хотел допускать даже веб-приложения. Кстати, на первой презентации iPhone часть приложений Apple были именно веб-приложениями и они, как сказал Форсталл, «не работали хорошо». К выходу смартфона в продажу их переписали в нативном виде. Там еще много вопросов относительно того, какими соображениями диктовались детали запуска App Store, включая выпуски сертификатов и ограничение дистрибуции приложений исключительно через App Store. Интересная деталь – оказывается, Apple какое-то время пыталась помочь Adobe в разработке Flash, чтобы он нормально работал на iPhone. Но производительность оставалась ужасной и он оставался рассадником вирусов – хотя Скотт до сих пор считает, что, если бы у них получилось, это было бы здорово. Форсталла также расспрашивают про конфликт с Facebook, когда Apple отказалась пропускать приложение соцсети, содержавшее встроенные приложения, настояв на приложении со встроенным браузером или ссылками, которые бы открывались в Safari.

Относительно использования IAP Форсталл объяснил, что ограничения, из-за которых можно было использовать только их, диктовались несколькими соображениями. Во-первых, так было удобнее пользователям – им не приходилось покидать приложение, вводить карту и так далее. Во-вторых, стандартный интерфейс для оплаты внушал больше доверия пользователям. В-третьих, использование сторонних систем для оплаты означало бы нарушение бизнес-модели магазина – когда приложение пользуется бесплатными возможностями для дистрибуции, но само при этом бесплатным не является.

Интересно прочесть показания Эдди Кью – я его видел вживую в дискуссии и в стенограмме он звучит как живой. Пожалуй, основной факт, который он сообщил – ставка в 30% комиссии App Store выбиралась не путем расчета себестоимости или даже вообще окупаемости, а практически на глаз – существовавшие тогда магазины брали комиссию в 40-50%, компания хотела сделать дешевле и выбрала 30% для платных приложений и 0% для бесплатных. Из показаний вообще следует, что Стив Джобс одно время интересовался, окупает ли себя вообще App Store, но Эдди его успокоил, что да, он не убыточен.

Интересен также момент, когда Эдди настаивал на выпуске iMessage для Android – он считал, что нельзя упускать возможность оказаться с лучшим, по его мнению, мессенджером на массовой платформе. На что Крейг Федериги в переписке довольно остроумно ответил, что не существует никакой особой стратегии, как пересадить пользователей с WhatsApp на iMessage, а в этом случае единственное, чего можно достичь выпуском мессенджера для Android – это стимулировать владельца iPhone купить дешевый Android для ребенка, поскольку он теперь сможет оставаться на связи. Вообще, из показаний Эдди можно многое узнать – оказывается, Netflix в свое время проводил эксперименты, которые показали, что использование IAP (встроенной системы платежей в App Store) приводит к снижению продолжительности подписки пользователей, в отличие от других способов подписки.

Наделавшие много шуму пару недель назад показания руководителя группы по борьбе фродом в App Store оказались гораздо большее взвешенные – громкие цитаты про пластиковый нож и перестрелку и другие оказались цитатами из его писем коллегам пятилетней давности, которые он же комментирует как довольно устаревшие, поскольку за это время многое было сделано в части безопасности. Оказывается, Apple, а именно эта группа, мониторила интернет на предмет дистрибуции приложений в обход App Store. Например, в Китае было такое количество пиратских магазинов приложений, что в еще одном письме он описали ситуацию как «Черный рынок и есть рынок, а легальные магазины – ошибка округления».

Несколько раз в показаниях разных людей встречается вопрос про то, насколько серьезно выглядела конкуренция за разработчиков с Android, но, кажется, только Шумейкер высказывал опасения, что излишней модерацией можно выдавить хороших разработчиков с платформы. Кажется, что юристы и не ставили такую цель – они скорее хотели показать, что аргумент Apple «Мы не монополисты, разработчики могут переключиться на Android» несостоятелен, поскольку все сотрудники Apple признают, что они о таком не слышали.

Еще один грандиозный документ – это показания сотрудников Epic, которых опрашивали юристы Apple, но на него у меня сил не хватило, да и не интересно мне особо разбираться в тонкостях бизнеса Epic.

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