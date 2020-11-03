Какие технологические тренды будут определяющими в 2021-м. Версия Gartner

3 ноября 2020 г., 12:57

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Новогодние праздники все ближе, а вместе с ними - традиционный период подведения итогов уходящего года и, конечно, взоров в годы грядущие. Вот и Gartner уже подготовил очередной прогноз технологических трендов определяющих 2021-й.

Итак, что же, по мнению аналитиков Gartner, будет задавать тренды и влиять на ближайшее будущее.

Тренд №1: Интернет поведения или Internet of Behaviors (IoB)

Подразумевает под собой аккумулирование «цифровой пыли» или любых частиц данных о поведении и привычках людей. Используя этот массив данных можно построить механизм позволяющий изменять модель поведения людей или использовать привычки для продвижения своих продуктов. Например, собирая данные с телеметрии грузовиков, камер на дорогах, знаков логистическая компания может анализировать привычки водителей резко тормозить, поворачивать. Потом основываясь на аналитике повышать эффективность и скорость доставки, безопасность грузов.

Тренд №2: Совместный опыт или Total experience

Такой себе crowdfunding только ресурс здесь опыт, а не деньги. Другими словами собираем опыт из всевозможных источников и участников предоставления сервиса, например, клиентов, партнеров, сотрудников, технологий и анализируем со всех сторон. Как результат - получаем идеальный продукт, который круто как продавать так потреблять.

Тренд №3: Шпион, шпион, выйди вон! или Privacy-enhancing computation

Паранойя набирает обороты в отношении самого ценного, что сейчас есть у бизнеса - данных. А как же ее немного успокоить? Рецепт прост - убедитесь, что среда для обработки и анализа чувствительных данных безопасна. Но ведь верить нельзя никому, потому зашифруйте данные и алгоритмы перед использованием. Стало легче? Но где-то внутренний голос ещё бурчит? Тогда используйте для анализа данных распределенные среды и в случае компрометации одной части целостная картина останется в безопасности.

Тренд №4: Распределенное облако или Distributed cloud

Здесь все просто :-) Распределенные облака – будущее облачных вычислений! Если сомневаетесь, см. предыдущий тренд. Физически все больше и больше облачные сервисы будут распределяться географически, но при этом управление, эксплуатация и развитие останутся у 3-4 ключевых облачных провайдеров.

Тренд №5: Бизнес off-line теперь как on-line или Anywhere operations

Как ни крути, но пандемия COVID-19 стала ключевым триггером цифровой трансформации и дала резкий толчок реорганизации операционной модели бизнеса. Все больше организаций отказываются от своих офисов, так как не видят в них необходимости. И дальше этот тренд будет усиливаться – сервис должен предоставляться одинаково круто (если нет, то см. п. 2) вне зависимости от того, где находится клиент, поставщик, партнер или сотрудник. Это новое конкурентное преимущество и must have в «новой норме»

Тренд №6: Амеба кибербезопасности или Cybersecurity mesh

Учитывая все предыдущие (да и последующие тренды) сотрудники, данные, устройства в любой момент времени могут находиться в любой точке планеты и это никак не ограничить контролируемым периметром ИБ. Вообщем, страшный сон любого CISO стал реальным. Что же противопоставить? Концепцию организации распределённой, «ячеистой» ИБ. Когда каждый отдельный компонент отделившись от своей «амебы» может в достаточной мере обеспечить уровень защиты.

Тренд №7: Бизнес как конструктор или Intelligent composable business

В «новой норме», где цифровая трансформация и цифровая стратегия бизнеса в самом низу пирамиды потребностей, бизнесу необходимо обеспечить гибкость и максимальную скорость принятия решений. Соответственно необходимо упрощать доступ к данным сотрудникам, обогащать данные всевозможными ракурсами и смещать принятие решений максимально близко к точке взаимодействия с клиентом.

Тренд №8: Корпоративная культура искусственного интеллекта или AI engineering

Потребность в эффективных алгоритмах аналитики и самообучающийся систем будет формировать рост важности ИИ в развитии бизнеса. Но не секрет, что любые инновации, в том числе и интеллект не всегда легко приживаются в организации и встречают крепкое, дружное сопротивление :) для того, чтобы подобные трансформации были успешны необходима организация сильной внутрикорпоративной структуры и корпоративной культуры, которые создатут основу для проектирования, масштабирования и внедрения новых ИИ-систем в бизнес-процессы.

Тренд №9: Пятилетка автоматизации или Hyperautomation

И последний тренд на сегодня, но не последний по значению - тотальная автоматизация всего и вся. Как раз на днях говорили об этом с Террасофт на Accelerate Global 2020. Замещение рутинных операций в компаниях автоматизированными или роботизированными инструментами и смещение фокуса персонала на более интеллектуальные задачи.

Резюмировать прогноз можно парой мыслей: если что-то может быть автоматизировано, то оно должно быть автоматизировано. Не стоит забывать о концепции Zero trust environment, безопасности этих решений и контролю данных. Вам так же стоит сдуть пыль с учебников по мат статистике и алгоритмизации, ведь за анализом, корреляцией, всевозможным обогащением данных и разработкой более интеллектуальных алгоритмов анализа будущее.

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