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Новое решение Intel HPN нацелено на область высокопроизводительных вычислений

1 июля 2021 г., 14:00
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Новое решение Intel HPN нацелено на сферу HPC

На ISC 2021 компания Intel анонсировала свое новое высокопроизводительное сетевое решение с поддержкой Ethernet (High Performance Networking with Ethernet, HPN), которое расширяет возможности технологии для небольших кластеров в сегменте HPC за счет использования стандартных адаптеров и контроллеров Intel Ethernet 800 Series, Ethernet-коммутаторов на базе программируемых матриц Intel Tofino P4 и программного обеспечения Intel Ethernet Fabric Suite. Решение HPN обеспечивает сравнимую с InfiniBand производительность приложений при меньших затратах за счет преимуществ простоты использования Ethernet.

Intel также объявила о коммерческой поддержке DAOS (Distributed Application Object Storage) — программно-определяемой системы хранения объектов с открытым кодом, разработанной для оптимизации обмена данными между всеми архитектурами Intel для высокопроизводительных вычислений. Технология DAOS лежит в основе стека хранения Intel Exascale, ранее анонсированного Арагоннской национальной лабораторией, и уже используется клиентами Intel — такими как Суперкомпьютерный центр Leibniz и Объединённый институт ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне.

Поддержка DAOS доступна в виде предложения сопровождения L3, которое предоставляет партнерам законченное решение для хранения данных «под ключ» в сочетании с их услугами. Помимо стандартных предложений для дата-центров от Intel, первыми партнерами в этой новой коммерческой поддержке стали HPE, Lenovo, Supermicro, Brightskies, Croit, Nettrix, Quanta и RSC Group.

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