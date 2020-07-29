Новое поколение хранилищ данных с верхней загрузкой от Supermicro

29 июля 2020 г., 14:45

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Компания Super Micro Computer представила новинки в ассортименте сверхъемких хранилищ на 60 и 90 отсеков.



Как отмечается, системы оптимизированы под облачные сценарии хранения данных, а также под хранилища НРС.



Новая архитектура с верхней загрузкой обеспечивает повышенную гибкость, модульность и удобство в эксплуатации. Системы на 60 и 90 отсеков доступны в конфигурациях с одним или двумя узлами - во втором случае диски равномерно распределяются между каждым узлом. Для обеспечения высокой готовности дисков предусмотрена конфигурация Storage Bridge Bay (SBB), в которой оба узла имеют доступ ко всем дискам в системе и каждый из них способен дублировать другой в случае его отказа. Системы с модульной конструкцией, безинструментальной сборкой и наличием всех необходимых встроенных компонентов - серверных узлов с возможностью "горячей" замены, расширителей, вентиляторных модулей, источников питания и дисководов, - могут с легкостью обслуживаться одним техническим специалистом.



"Прогнозируя изменения рыночной динамики и активный рост спроса на программно-определяемые облачные системы хранения информации, Supermicro может помочь дата-центрам оперативно модернизировать свое оборудование под параметры гибких архитектур, безинструментальных модульных конструкций и простого расширения, - прокомментировал анонс президент и генеральный директор Supermicro Чарльз Лян (Charles Liang). - Новые высокоемкие хранилища сохраняют наш акцент на ресурсоэкономичности, передовых показателях емкости из расчета на один ватт затрачиваемой электроэнергии, а также на снижении общей себестоимости владения (ТСО) и общего воздействия на окружающую среду (ТСЕ)".



Новые высокоемкие системы Supermicro c верхней загрузкой оптимизированы под корпоративную среду и поддерживают архитектуру с горизонтальным или вертикальным масштабированием. Эти системы в форм-факторе 4U оснащаются 60 или 90 отсеками 2,5"/3,5" SAS3/SATA3 с возможностью "горячей" замены, а также двумя встроенными слотами PCI-E M.2 и двумя внутренними ультратонкими разъемами SATA SSD. Одноузловая система поддерживает 2 горячезаменяемых тыльных отсека 2,5" для дублирования ОС и опционально четыре отсека NVMe U.2 для быстрого кэширования данных. В своей максимальной конфигурации системы могут похвалиться 1 440 терабайтами для рентабельного хранения данных. Одно- и двухузловые системы используют процессоры 2nd Generation Intel Xeon Scalable в двухгнездовой конфигурации с 16 отсеками DIMM на каждый серверный узел.

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