1 апреля 2022 г., 12:28

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Трохи складно переключитися на звичні для каналу теми, але цю не можна пропустити – минулого тижня було оприлюднено нову редакцію Digital Markets Act (DMA), законопроєкт Євросоюзу, який вимагатиме від компаній, що мають капіталізацію понад 75 млрд євро та оперують як мінімум одним «ключовим» сервіс, як браузер або соцмережа або пошук, відкрити свою платформу для конкурентів і зробити її interoperable. Не дуже зрозуміло, як це можна зробити для пошуку або браузера, але у випадку з месенджером, мабуть, йтиметься про федерацію.

За порушення вимог майбутнього закону передбачається покарання у вигляді штрафу до 20% глобального обороту компанії, або навіть вимога роздробити бізнес.

Усі технологічні компанії вже висловилися, наводячи вже звичні аргументи – Apple про приватність та безпеку, Google про інновації тощо. І воно, швидше за все, так і буде, але європейські чиновники, як ми вже неодноразово бачили, слабо вміють розуміти причинно-наслідкові зв'язки.

Новий законопроєкт EC про цифрові ринки (DMA)

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист