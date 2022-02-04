Новий вигнутий монітор MateView GT 27” із частотою оновлення екрана 165 Гц доступний за 10999 грн

4 февраля 2022 г., 13:05

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Підрозділ Huawei Consumer Business Group в Україні оголосив про початок продажів 27-дюймового монітора Huawei MateView GT. Новинка вирізняється частотою оновлення екрана у 165 Гц та викривленням у 1500R. Ультравигнутий екран моделі зі співвідношенням сторін 16:9 має роздільну здатність 2560x1440.



MateView GT 27” підтримує колірну гаму кінематографічного рівня. Монітор ретельно відкалібрований відповідно до професійних норм, щоб досягти точності відтворення кольорів ΔE<22. Окрім того, новий Huawei MateView GT підтримує яскравість у 350 нітів, контрастність у 4000:1 і високий динамічний діапазон HDR 10.



Для вдосконалення ігрового процесу Huawei MateViews GT 27” оснащений функцією Dark Field Control. Вона допомагає користувачам виявляти прихованих ворогів під час гри, регулюючи контрастність екрана. Зокрема, монітор розроблений спеціально для шутерів від першої особи (FPS), тож підтримує функцію прицільної сітки, яка допомагає користувачам швидко цілитися та потрапляти у ворога.



Huawei MateView GT 27” оснащений низкою портів, зокрема HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 та портом живлення USB Type-C.



Окрім ігрової продуктивності, новий Huawei MateView GT 27” надає користувачам розширені можливості. Серед них регульоване кріплення для монітора, яке можна легко знімати та встановлювати. Також монітор пройшов сертифікацію захисту від блакитного світла TÜV Rheinland Low Blue Light та підтримує технологію DC Dimming для усунення мерехтіння.



Модель Huawei MateView GT1 уже доступна для купівлі в Україні в національних роздрібних мережах, її промо-ціна – 10999 грн.

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