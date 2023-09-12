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Новий український дрон Hunter Killer 20 може вражати цілі на дистанції до 1000 км

12 сентября 2023 г., 13:35

Новий український дрон Hunter Killer 20 може вражати цілі на дистанції до 1000 км

Згідно з репортажем «Мілітарного», на виставці ARMS MSPO-20123 українська компанія "КОРТ" продемонструвала дрон Hunter Killer 20 власної розробки. Серед його можливостей, перш за все, варто відзначити здатність досягти цілей на відстані до 1000 км. Водночас корисне навантаження до 15 кг. В оснащені є камера з 20-кратним збільшенням.

За словами виробника, Hunter Killer – малошумний літак, призначений для багаторазової реалізації поставлених завдань. Він комплектується транспортно-пусковим пристроєм. Управління БПЛА здійснюється дистанційно за допомогою спеціальної наземної станції людиною-оператором зі стаціонарного або мобільного пульта управління. Управління можливо в автономному, напівавтономному і ручному режимах.

Зазначено, новий БПЛА може обходити систему ППО та майже невразливий для радіоелектронних перешкод. Він вже надійшов до ЗСУ.

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