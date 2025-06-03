Новий світовий рекорд за пропускною здатністю та дальністю передачі даних — 1808 км при 1,02 Пбіт/с

3 июня 2025 г., 9:35

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Міжнародна дослідницька група під керівництвом Лабораторії фотонних мереж Національного інституту інформаційних та комунікаційних технологій (NICT), до складу якої входить також компанія Sumitomo Electric Industries, встановила новий світовий рекорд в області оптоволоконного зв'язку, забезпечивши передачу даних зі швидкістю 1,02 петабіта в секунду на відстань 1808 км (що приблизно відповідає відстані від Саппоро до Фукуоки, від Міссурі до Монтани або від Берліна до Неаполя).



В експерименті використовувалося спеціально розроблене 19-жильне оптичне волокно зі стандартним діаметром оболонки 0,125 мм, сумісне з наявною інфраструктурою оптоволоконних мереж. З питомим показником місткості та відстані 1,86 ексабіт в секунду на кілометр — найвищим з коли-небудь зареєстрованих — ця демонстрація стала найшвидшою передачею даних на великі відстані, досягнутою на сьогодні за допомогою будь-якого оптичного волокна. Цей результат є значним кроком вперед у розробці масштабованих мереж високої пропускної здатності та задоволенні світового попиту на дані, що зростає.



У минулому було продемонстровано, що 19-ядерне оптичне волокно зі стандартним діаметром оболонки може передавати понад 1 петабіта в секунду, але на відносно короткі відстані, значно менші за 1000 км. Дослідницька група домоглася значного збільшення відстані передачі даних, розробивши нове 19-ядерне оптичне волокно зі стандартним діаметром оболонки, але з низькими втратами в декількох діапазонах довжин хвиль, що використовуються в комерційних системах передачі даних по оптичному волокну. Крім того, була розроблена система оптичного підсилення для підтримки нового оптичного волокна, що дозволило встановити світовий рекорд з передачі даних на великі відстані з високою пропускною здатністю.



Очікується, що нова технологія зробить значний внесок як у розширення пропускної здатності, так і в збільшення дальності оптичної інфраструктури зв'язку в майбутньому, коли попит на зв'язок буде зростати.



Результати цього експерименту були прийняті як доповідь на 48-й конференції з оптичного зв'язку (OFC 2025).

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