Новий супертонкий ноутбук LG SuperSlim з діагоналлю 15 дюймів працює 20,5 годин на одному заряді

3 июля 2024 г., 11:45

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LG Electronics розширила свою лінійку ноутбуків новою моделлю LG gram SuperSlim.



Зазначається, що LG gram SuperSlim 2024 (15Z90ST-G.AAW4U1) вирізняється модернізованим процесором та витонченим профілем. Нова 15,6-дюймова модель білого кольору має товщину всього 0,49 дюйма та вагу 2,18 фунта.



Завдяки процесорам Intel Core Ultra 5 125H 15Z90ST-G.AAW4U1 забезпечується покращена продуктивність. Підкреслюється, що інтегрована у чип технологія AI Boost ноутбук LG SuperSlim працює швидше, ніж системи попереднього покоління, що використовують лише процесор. Нова архітектура забезпечує плавну графіку та енергоефективність для збільшення часу автономної роботи.



Ноутбук оснащено 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X-7467 та SSD PCIe 4.0 об'ємом 512 ГБ.



LG gram SuperSlim також оснащений графікою Intel Arc. А 15,6-дюймовий Full HD OLED-дисплей з покриттям до 100 відсотків колірної гами DCI-P3 і VESA DisplayHDR True Black забезпечує високу роздільну здатність зображення з реалістичною деталізацією і глибокими рівнями чорного кольору.



Додаток LG gram Link забезпечує просте рішення для безперешкодної інтеграції до 10 пристроїв на різних операційних платформах.



Ноутбук також оснащений оновленим компактним адаптером живлення та декількома портами, включаючи три порти USB Type-C, два з яких підтримують сумісність з Thunderbolt 4.



Новий пристрій LG має на борту батарею на 60 Вт·год, яка зі слів виробника забезпечує до 20,5 годин роботи пристрою.



LG gram SuperSlim 2024 буде пропонуватися на ринку США за ціною 1400 дол., причому до 31 липня будуть запропоновані знижки у 600 дол.

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