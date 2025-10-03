Новий суперкомп'ютер HPE змінить метеорологічне прогнозування в Новій Зеландії

3 октября 2025 г., 14:25

0

Tweet

Компанія HPE оголосила, що Earth Sciences New Zealand (офіційно NIWA) з Аотеароа (Нова Зеландія) обрала HPE Cray XD2000, спеціально створений для робочих навантажень AI та моделювання, щоб прискорити екологічні дослідження організації та точність метеорологічного прогнозування.



Нова система під назвою Cascade замінює застарілу високопродуктивну обчислювальну систему (HPC) Earth Sciences New Zealand і забезпечує трикратне збільшення обчислювальної потужності для дослідників, щоб одночасно запускати кілька симуляцій на основі AI для точніших прогнозів погоди. Нова система підтримує місію Earth Sciences New Zealand зі зміцнення стійкості країни до небезпек, пов’язаних із погодою та кліматом, таких як лісові пожежі та повені від сильних дощів.



Cascade працює на базі процесорів AMD EPYC 4-го покоління та тісно інтегрована з HPE GreenLake for File Storage, щоб забезпечити високопродуктивне, спрощене середовище зберігання даних і дозволити прискорити локальні дослідження завдяки 19 ПБ даних, підтримуючи швидше прийняття рішень та більш обґрунтоване кризове управління.



Система Cascade оснащена технологією прямого рідинного охолодження (DLC), яка мінімізує споживання енергії та води та ефективно охолоджує обчислювальний кластер, який був гнучко спроєктований, щоб дозволити майбутнє розширення. Крім того, електроенергія, що постачається до центру обробки даних CDC, де розміщено Cascade, виробляється зі 100% відновлюваних джерел.



«Ми раді співпраці з Earth Sciences New Zealand у цій новаторській ініціативі», — сказав Кріс Вебер (Chris Weber), віцепрезидент і керівний директор по регіону Південної частини Тихого океану в HPE. «Надаючи передові можливості HPC та AI, ми надаємо провідним дослідникам клімату та навколишнього середовища Нової Зеландії інструменти, необхідні їм для наукових відкриттів та вирішення деяких із найактуальніших проблем нашого часу. Важливо, що ми можемо максимізувати енергоефективність за допомогою прямого рідинного охолодження та використовувати відновлювані джерела енергії. Ця співпраця демонструє справжній потенціал технологій для значущого впливу як на місцевому, так і на глобальному рівнях».



Як ще одна значуща подія, Cascade Earth Sciences New Zealand стане найбільшим впровадженням HPE GreenLake for File Storage в Азійсько-тихоокеанському регіоні, охоплюючи як HPC, так і традиційні корпоративні обчислення. Для Earth Sciences New Zealand це є значним зобов’язанням забезпечити стійкість країни до наслідків зміни клімату в майбутньому та гарантувати громадську безпеку для наступних поколінь.



Компанія Earth Sciences New Zealand, розташована в Окленді, є провідним постачальником природних та екологічних наукових послуг у країні, визнаним на міжнародному рівні за передові дослідження в галузі клімату, прісної води, геологічних ресурсів, енергетичного майбутнього та морської науки. Як острівна держава, Нова Зеландія стикається з унікальними проблемами, спричиненими атмосферними річками — вузькими коридорами в атмосфері, які переносять велику кількість водяної пари та, як відомо, спричиняють сильні дощі — що робить роль Earth Sciences New Zealand у прогнозуванні погоди ще більш важливою для підтримки національної стійкості до клімату.



«Це оновлення за допомогою HPE Cray XD2000 знаменує величезний стрибок вперед у нашій здатності розуміти та прогнозувати навколишнє середовище», — сказала доктор Джесс Робертсон (Jess Robertson), головний науковий співробітник з передових технологій Earth Sciences New Zealand. «Покращення наукових досліджень за допомогою передових технологічних рішень дає нам інструменти для прийняття розумніших та безпечніших рішень для Нової Зеландії в умовах мінливого клімату».



Окрім можливостей прогнозування, Earth Sciences New Zealand також підтримує низьковуглецеву економіку країни та захист біорізноманіття, покращуючи якість води, соціальну справедливість та регіональний розвиток.



Співпрацюючи з HPE, Earth Sciences New Zealand може досягти безпрецедентної продуктивності для своїх робочих навантажень, прискорюючи дослідження даних, обробку та можливості прогнозування. Використовуючи великий досвід HPE у проєктуванні та рідинному охолодженні, Cascade спеціально створений для роботи на повній потужності протягом більш тривалого часу, максимізуючи масштабованість та час безвідмовної роботи. Cascade також використовуватиме дані в реальному часі для впровадження вдосконаленого методу прогнозування погоди, який називається nowcasting (прогноз на дуже короткий термін). Nowcasting використовує AI для швидкого прогнозування короткострокової, високо локалізованої погоди, підтримуючи включення сонячної та вітрової енергії у високочастотні енергетичні ринки, а також реагування на надзвичайні ситуації, пов'язані з пожежами та екстремальними погодними умовами.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI