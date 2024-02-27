27 февраля 2024 г., 11:35

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Новий смартфон Honor Magic 6 Pro оснащений поліпшеним штучним інтелектом



Honor провела глобальну презентацію свого нового смартфона Magic 6 Pro, однією з особливостей якого є експериментальна AI-функція з відстеженням погляду. Вона дає змогу користувачам дистанційно відчиняти та переміщати автомобіль, просто дивлячись на екран телефону. Цей інструмент уже доступний у Китаї, і повідомляється, що компанія працює над його комерційною інтеграцією за кордоном.



Модель Magic 6 Pro має основну камеру, до складу якої входять три модулі: основний ширококутний 50 Мп зі світлосилою f/1.4-2.0, телефото з оптичним зумом 2,5x на базі сенсора 180 Мп і зі світлосилою f/2.6, а також надширокоформатний із кутом охоплення 122° і сенсором 50 Мп. Фронтальна камера з роздільною здатністю 50 Мп і f/2.0 підтримує автофокус.



Апаратна платформа Magic 6 Pro охоплює чипсет Snapdragon 8 Gen 3, а акумулятор на 5600 мАг підтримує дротову зарядку потужністю 80 Вт і 66 Вт у бездротовому режимі.



Компанія провела цю презентацію напередодні відкриття Mobile World Congress у Барселоні. На ній же був представлений і новий ноутбук MagicBook Pro 16, де також реалізована функціональність на базі технології штучного інтелекту. Вона дає змогу користувачам переміщати додатки, наприклад, ПЗ для обміну повідомленнями, між пристроями, наприклад, зі смартфона Android на ПК з Windows, одним перетягуванням.



"Ми твердо віримо в трансформаційну силу спільної синергії, особливо в епоху штучного інтелекту", - сказав у своїй заяві генеральний директор компанії Джордж Чжао (George Zhao).

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