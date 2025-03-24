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MikroTik Rose Data Server - Arm-платформа для корпоративних середовищ

24 марта 2025 г., 15:35
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У США за підсумками 2024 р. було продано 69,2 млн ПК - зростання на 5,2%

Компанія MTI представила в Україні новинку – MikroTik Rose Data Server (RDS2216) – високопродуктивну та надійну платформу для корпоративних середовищ.

Як зазначається, цей сервер поєднує в собі передові технології зберігання та мережевих рішень, щоб забезпечити максимальний контроль і безпеку ваших даних.

Серед основних переваг новинки висока продуктивність: 16-ядерний процесор ARM та 32 ГБ оперативної пам’яті DDR4 забезпечують ефективну обробку даних і підтримку великих навантажень.

Також звертається увага на можливостях зберігання: 20 слотів для накопичувачів U.2 NVMe забезпечують надшвидке зберігання даних. А підтримка 100G, 25G і 10G мережевих інтерфейсів надасть можливості для створення надійних та швидких корпоративних мереж.

Крім того сервер працює на базі RouterOS - модульній мережевій операційній системі, що підтримує експорт блокових пристроїв через NVMe-TCP, рівні шифрування та модульні конфігурації для масштабованих інфраструктур.

Готовність до контейнерів: підтримка запуску MinIO, Nextcloud, Shinobi, Frigate та інших контейнерів, сумісних з OCI, з можливістю підключення додаткових пристроїв через два порти USB.

Надійне живлення забезпечується двома блоками живлення з можливістю гарячої заміни, що гарантує безперебійну роботу та швидку заміну без простоїв.

RDS2216 націлено на хмарне зберігання, резервне копіювання та хостинг баз даних.

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