Новий портативний E Ink монітор від Dasung має частоту оновлення 60 Гц

24 января 2025 г., 17:35

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Компанія Dasung анонсувала новий компактний E Ink-монітор, який вперше пропонує частоту оновлення 60 Гц. Модель Paperlike 103 оснащена 10,3-дюймовою панеллю з електронного паперу, що робить її схожою за розміром на електронні блокноти на основі E Ink, як-от Boox Go 10.3 або Amazon Kindle Scribe. Ці пристрої зазвичай мають обмежену частоту оновлення, але якщо збільшити частоту оновлення Paperlike 103 до 60 Гц, то портативний монітор володітиме всіма перевагами E Ink (менша напруга очей і низьке енергоспоживання), водночас такі завдання, як прокручування документів і вебсайтів та навіть перегляд відео, матимуть вигляд більш плавний та наближений до того, як це відбувається на LCD- та OLED-екранах.



За даними Good e-Reader, модель Paperlike 103 коштує близько $274 і доступна для замовлення через китайського ритейлера Jing Dong. Поки пристрій недоступний в інших країнах, але Dasung зазвичай випускає всі свої продукти за межами Китаю. Наразі компанія продає аналогічну версію Paperlike 103 за ціною $699 з більшою 13,3-дюймовою панеллю E Ink. Його частота оновлення обмежена 40 Гц, але бічне порівняння його продуктивності з РК-дисплеєм дає гарне уявлення про те, наскільки добре Paperlike 103 працюватиме, і, можливо, навіть із меншою кількістю привидів.



З роздільною здатністю 1872×1404 при співвідношенні сторін 4:3, щільність зображення екрана Paperlike 103 у 227 ppi трохи поступається 300 ppi в E Ink-екранів Kindle Paperwhite, Scribe та інших електронних читалок, випущених за останні кілька років. Але він пропонує схожі можливості освітлення завдяки світлодіодам по краях екрана, які не б'ють прямо в очі, а також регулювання колірної температури від холодної до теплої, щоб зменшити навантаження на очі, якщо дивитися на нього протягом деякого часу.



Корпус монітора виготовлено з алюмінієвого сплаву завтовшки п'ять міліметрів, тож він водночас легкий і досить міцний, щоб пережити випадкове стиснення в сумці. Крім того, у ньому немає акумулятора, який збільшував би вагу та габарити. Для живлення та під'єднання до джерел, таких як комп'ютери та мобільні пристрої, Paperlike 103 використовує порт USB-C. На лівому обідку розташований набір із шести фізичних кнопок, за допомогою яких можна вмикати і вимикати монітор, регулювати яскравість і колірну температуру підсвічування, а також перемикатися між різними режимами відображення, оптимізованими для роботи з текстом, відео або зображеннями.

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