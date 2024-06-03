Новий ноутбук ASUS Zenbook S 16 базується на процесорі AMD Ryzen AI 9 HX 370

3 июня 2024 г., 16:35

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На виставці Computex 2024 компанія ASUS представила Zenbook S 16 — надзвичайно тонкий і легкий OLED-ноутбук преміумкласу, виготовлений високотехнологічного гібридного матеріалу Ceraluminum, що доступний у різноманітних кольорах, натхненних природою. Попри ультратонкий корпус, він демонструє величезний стрибок у продуктивності завдяки новітньому процесору AMD Ryzen AI 9 HX 370.



Зазначено, планується також випуск 14-дюймового Zenbook S 14 із процесором Intel Core Ultra наступного покоління, який очікується у другому півріччі 2024 року.



Ще одним важливим анонсом презентації стали новітні рішення ASUS ProArt для творчих людей, зокрема нові ноутбуки, дисплеї та периферійні пристрої, що дають змогу користувачам повністю розкрити досягнення у сфері штучного інтелекту. Нові ноутбуки ProArt дозволяють працювати швидше й більш інтелектуально, де завгодно. Міцна й водночас легка конструкція цих пристроїв дозволяє їхнім власникам розкрити свій творчий потенціал, де б не відбувалися події в житті.



Виконаний у традиційному форматі ноутбук ProArt P16 і ноутбук-трансформер ProArt PX13 оснащуються процесором до AMD Ryzen AI 9 HX 370 і відеокартою NVIDIA GeForce RTX 4070. Високоефективний нейронний процесор (NPU) здатен обробляти ШІ-навантаження з продуктивністю до 50 TOPS, а графічний процесор RTX – до 321 TOPS.



ProArt PZ13 – це захищений за стандартом IP52 і протестований у військових умовах ноутбук зі знімною клавіатурою, оснащений новітнім процесором Snapdragon з підтримкою ШІ, який полегшує роботу над творчими завданнями в мобільних умовах.



Ноутбуки Zenbook S 16, ProArt P16 і PX13, що працюють на базі процесора AMD (до моделі Ryzen AI 9 HX 370), вже доступні для замовлення на asus.com і в магазині BestBuy.com (США). Ціна Zenbook S 16 починається з $1399. Ноутбук-трансформер ProArt PX13 доступний за ціною від $1699, ноутбук ProArt P16 у традиційному формфакторі – від $1899.



Підрозділ ігрових пристроїв ASUS представив два стильні, портативні та потужні ігрові ноутбуки TUF A16 і TUF A14. TUF A16 (FA608) оснащено процесором AMD Ryzen AI 9 HX 370 і відеокартою GeForce RTX 4070, 4060 або 4050, що забезпечують плавний геймплей на 16-дюймовому дисплеї з роздільною здатністю 2,5K і частотою оновлення 165 Гц. Оперативна пам'ять LPDDR5X з частотою 7500 МГц і твердотілий накопичувач PCIe 4.0 до 2 ТБ забезпечують блискавичний відгук. TUF A14 (FA401) оснащений процесором AMD Ryzen AI 9 HX 370 і відеокартою GeForce RTX 4060 або 4050, що забезпечують чудове зображення на 14-дюймовому дисплеї IPS-рівня з роздільною здатністю 2,5K. Обидва ноутбуки оснащуються аудіосистемою з підтримкою технології Dolby Atmos і сучасними інтерфейсами, а також вирізняються легким корпусом, який відповідає вимогам мобільності.

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