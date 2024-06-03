 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Новий ноутбук ASUS Zenbook S 16 базується на процесорі AMD Ryzen AI 9 HX 370

3 июня 2024 г., 16:35
0 
 

Новий ноутбук ASUS Zenbook S 16 базується на процесорі AMD Ryzen AI 9 HX 370

На виставці Computex 2024 компанія ASUS представила Zenbook S 16 — надзвичайно тонкий і легкий OLED-ноутбук преміумкласу, виготовлений високотехнологічного гібридного матеріалу Ceraluminum, що доступний у різноманітних кольорах, натхненних природою. Попри ультратонкий корпус, він демонструє величезний стрибок у продуктивності завдяки новітньому процесору AMD Ryzen AI 9 HX 370.

Зазначено, планується також випуск 14-дюймового Zenbook S 14 із процесором Intel Core Ultra наступного покоління, який очікується у другому півріччі 2024 року.
Новий ноутбук ASUS Zenbook S 16 базується на процесорі AMD Ryzen AI 9 HX 370
Ще одним важливим анонсом презентації стали новітні рішення ASUS ProArt для творчих людей, зокрема нові ноутбуки, дисплеї та периферійні пристрої, що дають змогу користувачам повністю розкрити досягнення у сфері штучного інтелекту. Нові ноутбуки ProArt дозволяють працювати швидше й більш інтелектуально, де завгодно. Міцна й водночас легка конструкція цих пристроїв дозволяє їхнім власникам розкрити свій творчий потенціал, де б не відбувалися події в житті.
Новий ноутбук ASUS Zenbook S 16 базується на процесорі AMD Ryzen AI 9 HX 370
Виконаний у традиційному форматі ноутбук ProArt P16 і ноутбук-трансформер ProArt PX13 оснащуються процесором до AMD Ryzen AI 9 HX 370 і відеокартою NVIDIA GeForce RTX 4070. Високоефективний нейронний процесор (NPU) здатен обробляти ШІ-навантаження з продуктивністю до 50 TOPS, а графічний процесор RTX – до 321 TOPS.
Новий ноутбук ASUS Zenbook S 16 базується на процесорі AMD Ryzen AI 9 HX 370
ProArt PZ13 – це захищений за стандартом IP52 і протестований у військових умовах ноутбук зі знімною клавіатурою, оснащений новітнім процесором Snapdragon з підтримкою ШІ, який полегшує роботу над творчими завданнями в мобільних умовах.

Ноутбуки Zenbook S 16, ProArt P16 і PX13, що працюють на базі процесора AMD (до моделі Ryzen AI 9 HX 370), вже доступні для замовлення на asus.com і в магазині BestBuy.com (США). Ціна Zenbook S 16 починається з $1399. Ноутбук-трансформер ProArt PX13 доступний за ціною від $1699, ноутбук ProArt P16 у традиційному формфакторі – від $1899.
Новий ноутбук ASUS Zenbook S 16 базується на процесорі AMD Ryzen AI 9 HX 370
Підрозділ ігрових пристроїв ASUS представив два стильні, портативні та потужні ігрові ноутбуки TUF A16 і TUF A14. TUF A16 (FA608) оснащено процесором AMD Ryzen AI 9 HX 370 і відеокартою GeForce RTX 4070, 4060 або 4050, що забезпечують плавний геймплей на 16-дюймовому дисплеї з роздільною здатністю 2,5K і частотою оновлення 165 Гц. Оперативна пам'ять LPDDR5X з частотою 7500 МГц і твердотілий накопичувач PCIe 4.0 до 2 ТБ забезпечують блискавичний відгук. TUF A14 (FA401) оснащений процесором AMD Ryzen AI 9 HX 370 і відеокартою GeForce RTX 4060 або 4050, що забезпечують чудове зображення на 14-дюймовому дисплеї IPS-рівня з роздільною здатністю 2,5K. Обидва ноутбуки оснащуються аудіосистемою з підтримкою технології Dolby Atmos і сучасними інтерфейсами, а також вирізняються легким корпусом, який відповідає вимогам мобільності.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  