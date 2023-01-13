Новий NAS QNAP TVS-h874 базується на 16-ядерному процесорі Intel Core i9

13 января 2023 г., 11:35

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Компанія QNAP Systems анонсувала нові мережеві сховища серії TVS-h874 з ОС QuTS hero, які доступні з процесорами 12-го покоління Intel Core i9 з 16 ядрами, а також з Intel Core i7 з 12 ядрами, що підтримують технологію Intel Core Hybrid, що дозволяє забезпечувати оптимальну обчислювальну продуктивність та безперервність операцій для кількох віртуальних машин. Інтегруючи надійну операційну систему на основі ZFS, розширюваність PCIe Gen 4, кешування M.2 NVMe SSD та можливість підключення 2,5GbE/10GbE, TVS-h874 допомагає підприємствам створювати високопродуктивні середовища зберігання для розміщення кількох віртуальних машин, серверів програм та запуск програм резервного копіювання /відновлення бізнес-даних.



«У нових моделях TVS-h874 використовується гібридна технологія Intel Core, що поєднує Performance та Efficient-ядра, – сказав Енді Чуанг, менеджер з продукції QNAP. Гібридна архітектура розумно розподіляє ядра ЦП для різних завдань, що підвищує продуктивність нових моделей TVS-h874 у 3,55 рази, порівняно з попередніми моделями».



У серію TVS-h874 входять моделі TVS-h874-i7-32G з 12-ядерним/20-потоковим процесором Intel Core i7 та TVS-h874X-i9-64G з 16-ядерним/24-потоковим процесором Intel Core i9. Новинки підтримують до 64 ГБ двоканальної пам'яті DDR4, оснащені двома портами 2,5GbE та слотами M.2 2280 PCIe, що дозволяє використовувати твердотільні накопичувачі NVMe PCIe для підвищення продуктивності операцій введення-виведення при використанні кешування твердотільних накопичувачів. У їх складі є високошвидкісні слоти PCIe Gen 4 для розширення основних функцій NAS, таких як додавання мережевих адаптерів 10/25GbE, карт QM2 для підєднування твердотільних накопичувачів M.2 та портів 2,5GbE/10GbE, графічних карт початкового рівня для включення передачі графічного процесу на віртуальну машину та карти розширення сховища для підключення корпусів розширення QNAP. Вихід HDMI дозволяє користувачам безпосередньо відображати мультимедійний чи віртуальний контент, який зберігається чи працює на TVS-h874. У TVS-h874X-i9-64G встановлено двопортова мережева карта 10GBASE-T для високошвидкісної передачі даних.



TVS-H874 використовує операційну систему QuTS hero на основі ZFS. Розроблена з акцентом на цілісність даних, файлова система ZFS є самовідновлюваною та сумісною з WORM (Write Once, Read Many Times). Вона також підтримує вбудовану технологію дедуплікації та стиснення даних на рівні блоків для оптимального використання сховища, швидшої передачі даних та збільшення терміну служби твердотільних накопичувачів. Підтримується до 65536 моментальних знімків для повного запису стану системи та даних.



Вбудований центр додатків надає різні програми для установки на запит для подальшого розширення прикладного потенціалу TVS-h874, такі як розміщення віртуальних машин і контейнери (підтримує контейнери LXD, Docker і Kata), спрощення резервного копіювання VMware/Hyper-V, оптимізація локального/віддаленого/ хмарного резервного копіювання, спрощення резервного копіювання Google Workspace та Microsoft 365 та багато іншого.



Гарантія на новинку складає 3 роки із можливістю розширення до 5 років за окрему плату.

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