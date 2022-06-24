Новий датчик зображення Samsung ISOCELL HP3 200 Мп c найменшим у галузі пікселем 0,56 мкм

24 июня 2022 г., 17:25

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Компанія Samsung Electronics представила 200-мегапіксельний датчик зображення ISOCELL HP3 з найменшими в галузі пікселями розміром 0,56 мкм.



Зазначається, що з моменту випуску першого 108-мегапіксельного датчика зображення у 2019 році Samsung лідирує в розробці камер нового покоління з надвисокою роздільною здатністю. Представлений сенсор ISOCELL HP3 відрізняється зменшеним на 12% розміром пікселя у порівнянні з попередником (0,64 мкм), що дозволило розмістити 200 мільйонів пікселів у оптичному форматі 1/1,4 дюйма. Це означає, що ISOCELL HP3 дозволяє зменшити площу поверхні модуля камери приблизно на 20%, що дозволяє виробникам смартфонів зберігати компактність своїх пристроїв преміумкласу.



ISOCELL HP3 підтримує автофокусування технології Super QPD, яка використовує одну лінзу над чотирма сусідніми пікселями для виявлення різниці фаз як у горизонтальному, так і у вертикальному напрямках. Це відкриває шлях до більш точного та швидкого автоматичного фокусування для користувачів камер смартфонів.



Датчик також дозволяє користувачам знімати відео у форматі 8K зі швидкістю 30 кадрів за секунду (fps) або 4K зі швидкістю 120 кадрів за секунду з мінімальними втратами поля зору під час знімання відео 8K. У поєднанні з рішенням Super QPD, користувачі можуть знімати кінематографічні кадри на свої мобільні пристрої.



ISOCELL HP3 також дозволяє працювати при слабкому освітленні завдяки технології Tetra2pixel, яка об'єднує чотири пікселі в один для перетворення датчика 200 Мп 0,56 мкм на датчик 50 Мп 1,12 мкм або датчик 12,5 Мп з пікселями 2,24 мкм шляхом об'єднання 16 пікселів на один. Ця технологія дозволяє сенсору імітувати пікселі великого розміру, щоб робити яскравіші та яскравіші знімки навіть у затемнених умовах, наприклад у приміщенні або в нічний час.



Щоб максимально розширити динамічний діапазон мобільного датчика зображення, ISOCELL HP3 використовує покращену функцію Smart-ISO Pro. Ця технологія поєднує інформацію про зображення, отриману з двох коефіцієнтів перетворення в режимі Low та High ISO, для створення HDR-зображень. Оновлена ​​версія технології включає потрійний режим ISO – низький, середній та високий, що ще більше розширює динамічний діапазон сенсора. Крім того, покращений Smart-ISO Pro дозволяє матриці показувати зображення більш ніж у 4 трильйонах відтінків (глибина кольору 14 біт), що у 64 рази більше, ніж у попередника з 68 мільярдами (12 біт). Крім того, завдяки підтримці ступеневого HDR разом із Smart-ISO Pro ISOCELL HP3 може перемикатися між двома рішеннями в залежності від умов знімання для створення високоякісних HDR-зображень.



Повідомляється, що нині доступні зразки сенсорів Samsung ISOCELL HP3, а їхнє масове виробництво має розпочатися цього року.

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