Новий 3D-монітор Lenovo ThinkVision 27 готовий підвищувати продуктивність та ефективність

18 декабря 2023 г., 15:37

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Компанія Lenovo анонсувала 3D-монітор ThinkVision 27. Без необхідності в окулярах він має інтуїтивно зрозумілий та інтерактивний користувацький інтерфейс версії 3D Explorer, який забезпечує для творців 3D- та 2D-формат. Крім того, монітор постачається з розширеною програмною підтримкою завдяки фірмовим застосункам, включаючи Design Engine, що усуває потребу в окремих плагінах та забезпечує справжній міжпросторовий гібридний дизайн. Тепер користувачі можуть проєктувати у режимі 2D, візуалізувати у 3D, а також використовувати 2D-to-3D Converter, що дозволяє конвертувати 2D- і 3D-зображення та відео за допомогою ШІ в режимі реального часу. Завдяки цим технологіям 2D-контент з високою роздільною здатністю та частотою оновлення миттєво перетворюється на яскравий 3D-контент з точною просторовою реконструкцією, незалежно від складності фону та без необхідності в додатковому енергоспоживанні або модернізації системи.



Завдяки вбудованому механізму 3D-рендерингу монітор ThinkVision 27 підвищує продуктивність, мінімізуючи потребу в додатковому обладнанні та обчислювальних потужностях. Він також підвищує ефективність, надаючи користувачам можливість візуалізувати та коригувати проєкти в режимі реального часу. Художники, інженери або дизайнери тепер можуть працювати у 2D-програмах та одразу бачити результат у 3D-форматі, тобто будь-які зміни у 2D одночасно відображатимуться у 3D. 27-дюймовий 3D-монітор без окулярів проєктує на очі користувача два незалежних зображення, тож кожен бачитиме об'єкт під дещо іншим кутом. У поєднанні з 99% точністю передачі кольору DCI-P3 та Adobe RGB, технологією відстеження руху очей у реальному часі та змінною лінзою, монітор забезпечує природний досвід перегляду 3D.



Компанія також представила аксесуари для гібридної роботи.



Lenovo USB-C Dual Display Travel Dock — це док-станція, яка допомагає ефективно працювати в офісі або віддалено завдяки простому підключенню пристроїв та зовнішніх дисплеїв. Наприклад, під'єднавши ноутбук із підтримкою USB-C, можна отримати доступ до семи портів для більшої продуктивності та ще двох портів для підключення 4K-дисплеїв. Док-станція дозволяє швидко під'єднати USB та виділений порт Ethernet з безперервним живленням завдяки порту USB "Always-On" та блоку живлення з USB-C потужністю до 100 Вт. Пристрій зручний для подорожей, має елегантний універсальний дизайн, регульовану систему кабелів, його корпус виготовлений з 66% перероблених матеріалів (PCC), а пакування не містить пластику.



Бездротову гарнітуру Lenovo Wireless VoIP Headset розробили для гібридної роботи, що забезпечує гнучкість та автономність. Модель сертифікована для Microsoft Teams та оснащена аудіоприймачем Bluetooth USB-A для простого та надійного з'єднання. Багатоточкове з’єднання Bluetooth дозволяє під'єднатися до двох пристроїв одночасно, час роботи в режимі розмови складає до 30 годин. Розробники Lenovo розробили гарнітуру з інтуїтивно зрозумілим керуванням та доповнили регульованими змінними амбушурами з ефектом пам'яті для додаткового комфорту. Гарнітура забезпечує чистий звук із сертифікацією для Microsoft Teams та оптимізацією для всіх платформ, тож під час дзвінків користувач буде почутий голосно та чітко.

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