Нові сервери HPE ProLiant Compute XD685 базуються на процесорах AMD EPYC 5-го покоління і прискорювачах AMD Instinct MI325X

14 октября 2024 г., 15:35

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Компанія Hewlett Packard Enterprise оголосила про випуск HPE ProLiant Compute XD685 для розв'язання складних завдань навчання моделей штучного інтелекту на базі процесорів AMD EPYC 5-го покоління і прискорювачів AMD Instinct MI325X. Нова система HPE оптимізована для швидкого розгортання високопродуктивних, безпечних і енергоефективних кластерів AI для використання в завданнях навчання великих мовних моделей, обробки природної мови та мультимодального навчання.



«Навчання великих мовних моделей, до того ж ефективне, вимагає масштабування, можливостей масивних паралельних обчислень і унікальних послуг, які надають тільки високопродуктивні обчислювальні рішення HPE», - каже Тріш Дамкрогер (Trish Damkroger), старший віцепрезидент і генеральний менеджер HPC & AI Infrastructure Solutions в HPE. «Як лідер у сфері створення найпотужніших і енергоефективних систем у світі, спільно з компанією AMD ми поширюємо ці інновації на новий HPE ProLiant Compute XD685, щоб підтримати висхідний ринок творців моделей AI та прискорити наукові та інженерні прориви в різних галузях».



HPE ProLiant Compute XD685 забезпечує швидкість підготовки рішень для великих проєктів із навчання та налаштування моделей AI за допомогою нового модульного шасі, розробленого HPE. Модульне компактне шасі висотою 5U скорочує час виведення рішень на ринок і забезпечує гнучкість, що дає змогу використовувати широкий спектр GPU, CPU, компонентів, програмного забезпечення і методів охолодження. Крім того, HPE ProLiant Compute XD685 об'єднує десятиліття досвіду HPE в галузі прямого рідинного охолодження, а також інновації в галузі безпеки з HPE iLO, створюючи високопродуктивне рішення, призначене для забезпечення стійкості та безпеки.



Прискорювачі AMD Instinct MI325X, засновані на архітектурі AMD CDNA 3, забезпечують провідну продуктивність і ефективність AI для завдань навчання і виведення. Прискорювачі MI325X оснащені провідним обсягом пам'яті HBM3E з пропускною спроможністю 6 ТБ/с, що оптимізує продуктивність і знижує сукупну вартість володіння.



Опція прямого рідинного охолодження допомагає організаціям відповідати висхідним вимогам до енергоспоживання, досягати цілей сталого розвитку та знижувати експлуатаційні витрати - і все це завдяки десятиріччям досвіду та лідерству HPE на ринку розгортання найбільших у світі ІТ-середовищ із рідинним охолодженням.



Напрямок HPE Services пропонує повний спектр налаштовуваних і гнучких послуг для встановлення та розгортання великих кластерів AI в будь-якій точці світу зі стабільністю та операційною ефективністю. Експертні служби створюють, інтегрують, перевіряють, повністю тестують і налаштовують рішення на заводі, сприяючи швидшому розгортанню на місці.



Безпечне управління системами HPE ProLiant Compute XD685 за допомогою HPE iLO, що забезпечує безперебійне управління і вбудовані провідні в галузі інновації в галузі безпеки, які починаються в ланцюжку постачання і сягають корінням в кремній.



У розробленому HPE серверному шасі 5U використовується компактне компонування 8 вузлів на стійку, що забезпечує максимальну щільність розміщення систем з 8 GPU. HPE ProLiant Compute XD685 підтримує вісім прискорювачів AMD Instinct MI325X або AMD Instinct MI300X, два новітні процесори AMD EPYC серії 9005 і повітряне або пряме рідинне охолодження.



HPE Performance Cluster Manager - це повністю інтегроване програмне забезпечення для управління системами, яке дає змогу швидко запускати складні системи за допомогою автоматичного налаштування з Bare metall і підтримувати працездатність кластерів за допомогою докладної телеметрії, стрес-тестів GPU тощо.



Компанія HPE також оголосила про те, що сервери HPE ProLiant із процесорами AMD EPYC досягли 48 світових рекордів, включно з 30 новими світовими рекордами, на серверах HPE ProLiant Gen11 із процесорами AMD EPYC серії 9005. Нові світові рекорди містять лідерство в продуктивності та енергоефективності для корпоративних робочих навантажень.



Сервер HPE ProLiant Compute XD685 вже доступний для замовлення через HPE і надійде в продаж у першому кварталі 2025 року.

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