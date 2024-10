Нові процесори AMD Ryzen AI PRO 300 націлені на наступне покоління AI-комп'ютерів

11 октября 2024 г., 17:35

Компанія AMD оголосила про випуск третього покоління комерційних мобільних процесорів зі штучним інтелектом, створених спеціально для підвищення продуктивності бізнесу завдяки функціям Copilot+, включно з субтитрами та перекладом мови в режимі реального часу під час конференц-зв'язку, а також вдосконаленими AI-генераторами зображень. Заявлено, нові процесори Ryzen AI PRO 300 Series забезпечують найкращі в галузі обчислення з використанням штучного інтелекту, що втричі перевершують за продуктивністю попереднє покоління, і пропонують безкомпромісну продуктивність для повсякденних робочих навантажень. Завдяки технологіям AMD PRO, процесори Ryzen AI PRO 300 Series пропонують функції безпеки та керованості світового класу, покликані спростити ІТ-операції та забезпечити виняткову рентабельність інвестицій для підприємств.



Процесори Ryzen AI PRO 300 Series оснащені новою архітектурою AMD «Zen 5», що забезпечує видатну продуктивність CPU, і є найкращою у світі лінійкою комерційних процесорів для корпоративних ПК Copilot+. Ноутбуки, оснащені процесорами Ryzen AI PRO 300 Series, призначені для виконання найскладніших робочих навантажень, а топовий процесор Ryzen AI 9 HX PRO 375 забезпечує до 40% вищу продуктивність і до 14% швидшу продуктивність, як порівняти з Core Ultra 7 165U від Intel. Завдяки архітектурі XDNA 2, що забезпечує роботу інтегрованого NPU, процесори AMD Ryzen AI PRO 300 Series пропонують передову обчислювальну потужність у 50+ NPU TOPS, перевершуючи вимоги Microsoft Copilot+ AI PC і забезпечуючи виняткові можливості обчислень та продуктивності AI для сучасного бізнесу. Створені за 4 нм техпроцесом і оснащені інноваційною системою управління живленням, нові процесори забезпечують збільшений час автономної роботи для стабільної продуктивності та продуктивності в дорозі.



«Підприємства дедалі частіше вимагають збільшення обчислювальної потужності та ефективності для виконання повсякденних завдань і найважчих робочих навантажень. Ми раді додати Ryzen AI PRO 300 Series, найпотужніший процесор зі штучним інтелектом, створений для бізнес-ПК, до нашого портфеля мобільних процесорів», - говорить Джек Хуінь (Jack Huynh), старший віцепрезидент і генеральний менеджер підрозділу Computing and Graphics Group в AMD. «Наше третє покоління процесорів із підтримкою AI для бізнес-ПК забезпечує безпрецедентні можливості опрацювання AI, неймовірний час автономної роботи та безшовну сумісність із застосунками, від яких залежать користувачі».



OEM-партнери AMD продовжують розширювати свої комерційні пропозиції новими ПК на базі процесорів Ryzen AI PRO 300 Series, забезпечуючи всебічну продуктивність і сумісність для своїх бізнес-клієнтів. Очікується, що OEM-системи на базі Ryzen AI PRO 300 Series надійдуть на полиці магазинів наприкінці цього року.



«Партнерство Microsoft і AMD та інтеграція процесорів Ryzen AI PRO в ПК Copilot+ демонструють нашу спільну націленість на створення дивовижного досвіду, заснованого на штучному інтелекті, для наших клієнтів. Продуктивність Ryzen AI PRO у поєднанні з новітніми функціями Windows 11 підвищує продуктивність, ефективність і безпеку», - говорить Паван Давулурі (Pavan Davuluri), корпоративний віцепрезидент підрозділу Windows+ Devices корпорації Microsoft. «Такі функції, як покращений пошук Windows, запам'ятовування і функція Click to Do, роблять ПК більш інтуїтивним і чуйним. Удосконалення в галузі безпеки, включно з процесором безпеки Microsoft Pluton і поліпшеним захистом входу в систему Windows Hello, допомагають захистити дані клієнтів за допомогою сучасних засобів захисту. Ми пишаємося нашою багатою історією співпраці з AMD і дуже раді вивести ці інновації на ринок».



На додаток до AMD Secure Processor, AMD Shadow Stack і AMD Platform Secure Boot компанія AMD розширила лінійку PRO Technologies новими функціями безпеки та керованості. Процесори, оснащені PRO Technologies, тепер стандартно постачатимуться з функцією Cloud Bare Metal Recovery, що дає змогу ІТ-командам безперешкодно відновлювати системи через хмару, забезпечуючи безперебійну роботу; Supply Chain Security (AMD Device Identity) - новою функцією безпеки ланцюга постачань, яка дає змогу відстежувати всі ланцюжки постачань; та Watch Dog Timer, що розвиває наявну підтримку відмовостійкості за допомогою додаткових процесів виявлення та відновлення.



Додаткове виявлення шкідливих програм на основі штучного інтелекту доступне через PRO Technologies з обраними ISV-партнерами. Ці нові функції безпеки використовують вбудований NPU для виконання робочих навантажень із забезпечення безпеки на основі штучного інтелекту без впливу на повсякденну продуктивність.

