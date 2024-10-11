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Нові процесори AMD Ryzen AI PRO 300 націлені на наступне покоління AI-комп'ютерів

11 октября 2024 г., 17:35
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Нові процесори AMD Ryzen AI PRO 300 націлені на наступне покоління AI-комп'ютерів

Компанія AMD оголосила про випуск третього покоління комерційних мобільних процесорів зі штучним інтелектом, створених спеціально для підвищення продуктивності бізнесу завдяки функціям Copilot+, включно з субтитрами та перекладом мови в режимі реального часу під час конференц-зв'язку, а також вдосконаленими AI-генераторами зображень. Заявлено, нові процесори Ryzen AI PRO 300 Series забезпечують найкращі в галузі обчислення з використанням штучного інтелекту, що втричі перевершують за продуктивністю попереднє покоління, і пропонують безкомпромісну продуктивність для повсякденних робочих навантажень. Завдяки технологіям AMD PRO, процесори Ryzen AI PRO 300 Series пропонують функції безпеки та керованості світового класу, покликані спростити ІТ-операції та забезпечити виняткову рентабельність інвестицій для підприємств.

Процесори Ryzen AI PRO 300 Series оснащені новою архітектурою AMD «Zen 5», що забезпечує видатну продуктивність CPU, і є найкращою у світі лінійкою комерційних процесорів для корпоративних ПК Copilot+. Ноутбуки, оснащені процесорами Ryzen AI PRO 300 Series, призначені для виконання найскладніших робочих навантажень, а топовий процесор Ryzen AI 9 HX PRO 375 забезпечує до 40% вищу продуктивність і до 14% швидшу продуктивність, як порівняти з Core Ultra 7 165U від Intel. Завдяки архітектурі XDNA 2, що забезпечує роботу інтегрованого NPU, процесори AMD Ryzen AI PRO 300 Series пропонують передову обчислювальну потужність у 50+ NPU TOPS, перевершуючи вимоги Microsoft Copilot+ AI PC і забезпечуючи виняткові можливості обчислень та продуктивності AI для сучасного бізнесу. Створені за 4 нм техпроцесом і оснащені інноваційною системою управління живленням, нові процесори забезпечують збільшений час автономної роботи для стабільної продуктивності та продуктивності в дорозі.

«Підприємства дедалі частіше вимагають збільшення обчислювальної потужності та ефективності для виконання повсякденних завдань і найважчих робочих навантажень. Ми раді додати Ryzen AI PRO 300 Series, найпотужніший процесор зі штучним інтелектом, створений для бізнес-ПК, до нашого портфеля мобільних процесорів», - говорить Джек Хуінь (Jack Huynh), старший віцепрезидент і генеральний менеджер підрозділу Computing and Graphics Group в AMD. «Наше третє покоління процесорів із підтримкою AI для бізнес-ПК забезпечує безпрецедентні можливості опрацювання AI, неймовірний час автономної роботи та безшовну сумісність із застосунками, від яких залежать користувачі».

OEM-партнери AMD продовжують розширювати свої комерційні пропозиції новими ПК на базі процесорів Ryzen AI PRO 300 Series, забезпечуючи всебічну продуктивність і сумісність для своїх бізнес-клієнтів. Очікується, що OEM-системи на базі Ryzen AI PRO 300 Series надійдуть на полиці магазинів наприкінці цього року.

«Партнерство Microsoft і AMD та інтеграція процесорів Ryzen AI PRO в ПК Copilot+ демонструють нашу спільну націленість на створення дивовижного досвіду, заснованого на штучному інтелекті, для наших клієнтів. Продуктивність Ryzen AI PRO у поєднанні з новітніми функціями Windows 11 підвищує продуктивність, ефективність і безпеку», - говорить Паван Давулурі (Pavan Davuluri), корпоративний віцепрезидент підрозділу Windows+ Devices корпорації Microsoft. «Такі функції, як покращений пошук Windows, запам'ятовування і функція Click to Do, роблять ПК більш інтуїтивним і чуйним. Удосконалення в галузі безпеки, включно з процесором безпеки Microsoft Pluton і поліпшеним захистом входу в систему Windows Hello, допомагають захистити дані клієнтів за допомогою сучасних засобів захисту. Ми пишаємося нашою багатою історією співпраці з AMD і дуже раді вивести ці інновації на ринок».

На додаток до AMD Secure Processor, AMD Shadow Stack і AMD Platform Secure Boot компанія AMD розширила лінійку PRO Technologies новими функціями безпеки та керованості. Процесори, оснащені PRO Technologies, тепер стандартно постачатимуться з функцією Cloud Bare Metal Recovery, що дає змогу ІТ-командам безперешкодно відновлювати системи через хмару, забезпечуючи безперебійну роботу; Supply Chain Security (AMD Device Identity) - новою функцією безпеки ланцюга постачань, яка дає змогу відстежувати всі ланцюжки постачань; та Watch Dog Timer, що розвиває наявну підтримку відмовостійкості за допомогою додаткових процесів виявлення та відновлення.

Додаткове виявлення шкідливих програм на основі штучного інтелекту доступне через PRO Technologies з обраними ISV-партнерами. Ці нові функції безпеки використовують вбудований NPU для виконання робочих навантажень із забезпечення безпеки на основі штучного інтелекту без впливу на повсякденну продуктивність.

Нові процесори AMD Ryzen AI PRO 300 націлені на наступне покоління AI-комп'ютерів

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