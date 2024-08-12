Нові правила Apple для розробників програм у ЄС не сподобалися Spotify й Epic Games

12 августа 2024 г., 17:25

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Apple викотила нову версію правил для розробників програм у Євросоюзі. Після того, як Єврокомісія вказала, що обмеження, передбачені попередньою версією, порушують Digital Markets Act, компанія прибрала більшість із них щодо вимог до посилань на альтернативні методи оплати. Тепер ці посилання можуть бути динамічними, відкриватись у браузері програми та навіть вести на альтернативні магазини.

Разом з тим, Apple планує запровадити нову систему комісій для програм, які пропонуватимуть користувачам альтернативні системи оплати. Якщо розробник приймає альтернативні умови – тобто ті, що діють в ЄС, – окрім вже описаної Core Technology Fee, з продажу або підписки нового користувача будуть взяті відразу дві комісії. Перша – Initial Acquision Fee, – складе 5% і буде застосовуватися до будь-якого продажу новому користувачу протягом 12 місяців після першого завантаження програми. Друга – Store Services Fee, – становитиме 10% (5% у разі участі у програмі для малого бізнесу) і буде застосовуватись протягом 12 місяців після кожної установки або апдейту програми.

Оскільки в програмі Link Out Entitlement можна брати участь і без розміщення в альтернативних сторах, ці комісії складуть 5% і 20% (7% для малого бізнесу) відповідно.

Логіка проглядається цілком зрозуміла – Initial Acquision Fee – це комісія за привід нового користувача, а в Store Services укладаються всі послуги App Store – хостинг додатків, оновлень, push notification і таке інше.

І, вочевидь, що Spotify й Epic Games незадоволені.

Apple підготувала нові правила для розробників програм у ЄС

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