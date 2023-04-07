Нові ноутбуки Acer Nitro 5 та Aspire 3 оснащено процесорами AMD Ryzen 7000

7 апреля 2023 г., 12:25

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Компанія Acer анонсувала нові ноутбуки Acer NITRO 5 та Aspire, які відзначає висока продуктивність та вдосконалений дизайн. Ноутбуки є ефективним інструментом для розваг, творчості чи роботи. Новинки обладнані усім необхідним, щоб виконувати роль комп'ютера для усієї родини.



Головна відмінна риса нових моделей — це сучасна платформа AMD Ryzen 7000. Мобільні процесори AMD Ryzen готові до виконання ресуросомістких завдань з обробки контенту, ігор та контенту високої чіткості. Базові конфігурації Aspire 3 використовують енергоефективні та недорогі двоядерні процесори AMD Athlon Gold. Ноутбуки NITRO 5 обладнані дискретним графічним адаптером NVIDIA GeForce RTX 3050 або 3050 Ti, у той час, як Aspire 3 використовують вбудоване графічне ядро AMD Radeon. Конфігурації передбачають до 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5, що прийшла на зміну модулям DDR4. Це суттєва відмінність Aspire 3 від торішніх аналогів. У поєднанні із твердотільними накопичувачами обсягом до 1 ТБ новинки забезпечують швидкий запуск та роботу ПЗ у режимі багатозадачності. Діагональ екрана становить 15,6 дюйма, Full HD IPS з широкими кутами огляду та високими показниками яскравості та контрасту. Частота оновлення дисплея NITRO 5 становить 144 Гц, що забезпечує якісне відтворення динамічних сцен в іграх. Ноутбуки пропонують повний пакет сучасних комунікацій, зокрема Bluetooth 5.1 та вдосконалений бездротовий адаптер Wi-Fi 6, що зменшує затримки при передачі даних та забезпечує високу стабільність з’єднання. Інтерфейс USB Type-C (USB 3.2 Gen 2) забезпечує передачу даних зі швидкістю 10 ГБ/с, підключення широкого спектра аксесуарів та прискорену зарядку мобільних пристроїв. Велика сенсорна панель Precision Touchpad гарантує високу ефективність і зручність взаємодії з ОС навіть у тих ситуаціях, коли комп'ютерної миші немає під рукою. Вебкамера з роздільною здатністю HD тепер підтримує технологію Acer TNR (Temporal Noise Reduction), що забезпечує чіткіше та якісніше зображення під час використання відеозв’язку за непевних умов освітлення.



Дизайн новинок також зазнав змін порівняно з попередниками. Aspire 3 отримали нові обриси та привабливі забарвлення корпусу: сріблясте, рожеве і золотаве, та ще тонкіші рамки навколо екрану. Тепер співвідношення площі екрана до корпусу сягає 79,86%. Обриси NITRO 5 стали більш лаконічними, нові моделі відзначає більш досконала система охолодження з двома впускними отворами та чотирма отворами для виведення повітря. В оновлених Aspire 3 система охолодження також зазнала змін: площа поверхні вентилятора збільшена на 78%, що забезпечило на 17% ефективніше відведення тепла порівняно з торішніми аналогами.



Апаратне оснащення доповнено оригінальними програмними рішеннями Acer. Додаток BluelightShield регулює інтенсивність випромінювання синього світла, знижуючи навантаження на очі. Багатофункціональний інтерфейс Nitro Sense забезпечує легке налаштування усіх важливих параметрів ноутбука, як-от швидкість обертання вентиляторів, режими роботи системи охолодження, параметри підсвічування клавіатури, моніторинг роботи компонентів системи тощо.



Ціни та доступність



Acer Aspire 3 A315-24P (NX.KDEEU.002) – від 15 999 грн.

Acer Aspire 3 A315-24P (NX.KDEEU.004) – від 17 499 грн.

Acer Aspire 3 A315-24P (NX.KDEEU.005) – від 19 299 грн.

Acer Aspire 3 A315-24P (NX.KDEEU.008) – від 19 999 грн.

Acer Aspire 3 A315-24P (NX.KDEEU.009) – від 21 999 грн.



Acer Nitro 5 AN515-47 (NH.QL7EU.001) – від 35 999 грн.

Acer Nitro 5 AN515-47 (NH.QL7EU.002) – від 38 999 грн.

Acer Nitro 5 AN515-47 (NH.QL8EU.003) – від 50 999 грн.

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