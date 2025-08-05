Нові монітори ViewSonic ColorPro із частотою 120 Гц мають сертифікацію Pantone

5 августа 2025 г., 16:35

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Компанія ViewSonic анонсувала серію ColorPro VP56A — нову лінійку моніторів для професіоналів у сфері креативу. Моделі VP2456A (24" Full HD) та VP2756A-2K (27" QHD) забезпечують плавність руху завдяки високій частоті оновлення 120 Гц і ефективну роботу з кольором через оновлене програмне забезпечення ColorPro Sense, яке оптимізує робочі процеси та підвищує продуктивність.



Монітори серії VP56A отримали стильний дизайн із тонкими рамками з трьох боків і сертифікацію Pantone, гарантуючи 100% покриття колірного простору sRGB та точність Delta E<2. Завдяки удвічі швидшій реакції порівняно з попередньою серією VP56, ці моделі забезпечують плавне відтворення руху, що націлює їх на анімацію, відеомонтаж та інші сценарії, де важлива чіткість і динаміка.



Остання версія ColorPro Sense, яка доступна безоплатно для користувачів серії ColorPro, забезпечує швидкий доступ до палітр Pantone та нові функції: автоматичне визначення кольорів Pantone на основі завантажених зображень і інструмент попереднього перегляду градієнтів для тонкого налаштування переходів між відтінками. Це допомагає креативним фахівцям працювати з кольором максимально точно та швидко.



Серія VP56A пропонує понад 30 оптимізованих режимів відображення для різних завдань — від CAD/CAM ігор до режимів зниження навантаження на очі. Ергономічна підставка з функцією Auto Pivot дозволяє перемикати орієнтацію екрана між альбомною та портретною. Технологія ViewSonic Eye ProTech+ з апаратним зниженням синього світла та функцією Flicker-Free зменшує втому очей під час тривалого використання. Подвійні порти USB-C спрощують підключення, передаючи відео, аудіо, дані та живлення одним кабелем.



Серія VP56A сертифікована за стандартами EPEAT Silver і ENERGY STAR, що підтверджує прагнення ViewSonic до сталого розвитку. FSC-сертифікована упаковка виготовлена з перероблених матеріалів і має дизайн у стилі оригамі, що дозволяє використовувати її повторно як органайзер або декоративний елемент, зменшуючи кількість відходів.



Моделі VP2456A та VP2756A-2K будуть доступні глобально, а продажі на вибраних азійських ринках стартують у серпні 2025 року.

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