Нові мережеві комутатори Cisco забезпечать ЦОД більш високою пропускною здатністю при меншому енергоспоживанні

20 октября 2022 г., 13:35

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Компанія Cisco Systems на глобальному саміті Open Compute Project Global Summit продемонструвала безліч оновлень в своєму портфоліо мережевих чіпів і комутаторів для хмарних операторів.



Вендор заявив, що представлені рішення обіцяють допомогти «переосмислити економіку хмари» наближаючи клієнтів до їх цілей сталого розвитку, одночасно підвищуючи продуктивність і покращуючи зв'язок. Cisco обіцяє, що це більш ніж можливо завдяки впровадженню «революційної нової уніфікованої архітектури» в нових процесорах SiliconOne G100. За словами компанії, цей чип забезпечує найвищу пропускну здатність маршрутизації і комутації кремнію в уніфікованому сімействі.



Це також найбільш програмований чіп, який коли-небудь випускала компанія, що робить його досить ефективним для задоволення всіх видів сучасних вимог до мережевого трафіку, включаючи робочі навантаження штучного інтелекту і машинного навчання, заявили в Cisco. У порівнянні з еквівалентним рішенням, побудованим на базі 12,8-терабітних комутаторів, G100 може забезпечити швидкість до 25,6 терабіт в секунду, використовуючи при цьому на 87% менше енергії.



Новий процесор G100 лежить в основі нещодавно анонсованого маршрутизатора Cisco 8111-32EH і мережевих комутаторів серій Nexus 8000 і 9000.



Замовники можуть вибирати з серії Cisco 8100, які описуються як одна і дві RU-платформи, що підтримують операційну систему Cisco IOS XR і програмне забезпечення для відкритих мереж в хмарі Linux Foundation. Cisco 8111-32EH має 32 порти ємністю 800 гігабайт у компактному форм-факторі 1RU і доступний відсьогодні. Наступним кроком є комутатори серії Cisco 8200, які підтримують до 12,8 терабайт в секунду в ефективному шасі 100G/400G в меншому форм-факторі, ніж застарілі комутатори.



Крім того, є комутатори серії Cisco 8800, які, як кажуть, забезпечують проривну щільність і ефективність в модульному шасі. Ключовим моментом цієї пропозиції є те, що вона може підтримувати більш екологічні операції, потенційно дозволяючи видалити цілі шари старого обладнання з центру обробки даних, що досягається за рахунок зменшення кількості маршрутизаторів, необхідних в кожному місці.



Що стосується серії Nexus 9000, то найновішим доповненням до цього портфоліо є Nexus 9232E. Це потужний, але компактний комутатор висотою 1RU, який здатний забезпечити пропускну здатність 25,6 терабіт в секунду через 32 порти 800G. За словами Cisco, це робить його ідеальним рішенням для високопродуктивного підключення сучасних кластерів штучного інтелекту і машинного навчання, робочих навантажень потокового мультимедіа, телекомунікаційних і периферійних середовищ з обмеженим простором, де існує значний попит на швидкість і високу щільність портів.



Нарешті, Cisco оголосила про доступність свого нового оптичного трансивера Cisco QSFP-DD800, який представляє новий, набагато більш щільний форм-фактор промислового стандарту, з подвійною пропускною здатністю портів у порівнянні з моделями попереднього покоління.

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