Нові MacBook Pro і Mac Mini вийдуть найближчими місяцями місяців

24 октября 2022 г., 9:15

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У своєї статті про запуск iPad Pro Марк Гурман (Mark Gurman) аналітик з Bloomberg, спрогнозував, що Apple планує анонсувати кілька нових комп'ютерів Mac протягом наступних кількох місяців, включаючи нові моделі MacBook Pro, Mac mini і Mac Pro.



Гурман впевнено пише, що Apple продовжує роботу над своїм першим кремнієм для Mac Pro, причому компанія нарощує внутрішнє тестування пристрою. Високорівневий настільний комп'ютер Apple скоріше всього буде оснащений чипами, які принаймні вдвічі або навіть в чотири рази потужніші, ніж M2 Max. Процесори скоріше всього отримають назви "M2 Ultra" і "M2 Extreme". Гурман очікує, що Mac Pro буде пропонуватися з 24 і 48 процесорними ядрами і 76 і 152 графічними ядрами, а також мати на борту до 256 ГБ пам'яті.



Гурман додав інформацію про одну конкретну конфігурацію Mac Pro, яка проходить активне тестування в Apple: модель з 24 процесорними ядрами (включаючи 16 продуктивних і вісім енергоефективних), 76 графічними ядрами та 192 ГБ пам'яті.



Як і очікувалося, Гурман повідомив, що нові 14- і 16-дюймові моделі MacBook Pro будуть доступні в конфігураціях M2 Pro і M2 Max. Як повідомляється, M2 Max матиме 12 ядер процесора (з вісьмома продуктивними ядрами та чотирма енергоефективними) і 38 графічних ядер, і як і раніше буде поставлятися з пам'яттю до 64 ГБ.



Наступне покоління Mac mini, як очікується, буде оснащено тим же чіпом M2, що і MacBook Air і 13-дюймовий MacBook Pro. Apple протестувала чіп M2 Pro в новому Mac mini зі збільшеною кількістю ядер, але Гурман не дав ніякої додаткової інформації про те, чи буде компанія продовжувати роботу над цією моделлю.



Хоча він не очікує запуску нового Mac Pro до 2023 року, Гурман сказав, що він очікує, що моделі MacBook Pro і Mac mini наступного покоління будуть запущені "протягом найближчих місяців".

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