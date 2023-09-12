iPhone 15 не значно вплинуть на розвиток світового ринку фотосенсорів - падіння складе 3,2% у 2023 рік

12 сентября 2023 г., 14:25

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Згідно з дослідженням TrendForce, Apple готується до довгоочікуваного запуску своєї серії iPhone 15, що охоплює й широкий спектр оновлень модулів камери.

Від крижаних зустрічних вітрів глобальної інфляції до туманних економічних перспектив Китаю - все це не спрощує розвиток ринку смартфонів. Складності додає розвиток технологій смартфонів, який змусив споживачів подовжити терміни заміни пристроїв, що знизило колись бурхливий динамізм.

У цій атмосфері стриманого споживчого ентузіазму поставки CMOS-датчиків зображення (CMOS Image Sensors, CIS) готові до відповідного падіння. За прогнозами TrendForce, глобальне скорочення поставок фотосенсорів для смартфонів складатиме з 4,46 млрд одиниць у 2022 році до більш скромних 4,318 млрд у цьому році. Це означає скорочення на 3,2% в річному обчисленні.

TrendForce вважає, що майбутня серія iPhone 15 отримає кілька ключових оновлень, які, безумовно, змусять шанувальників технологій звернути на них увагу. Перш компанія залишить у минулому порт Lightning; Apple оголосить про початок нової ери з універсальним інтерфейсом USB-Type C у всіх пристроях. І це ще не все - Dynamic Island буде доступний для iPhone 15 і iPhone 15 Plus на додаток до iPhone 15 Pro і Pro Max.

Але зіркою презентації, вважають у TrendForce, стане оновлення камери - ключовий фактор, який може схилити терези для потенційних покупців. Як iPhone 15, так і iPhone 15 Plus зможуть похвалитися 2-шаровим (фотодіод + піксель) сенсором Sony Pixel, розробленим для розширення динамічного діапазону зображень. Тим часом iPhone 15 Pro Max буде оснащений модулем перископного об'єктива, який може збільшити можливості оптичного зуму.

У минулому розмір датчиків зображення смартфонів часто коливався навколо скромного оптичного розміру 1/2,5 дюйма. Сьогодні ми спостерігаємо сейсмічний зсув: дедалі більше смартфонів оснащуються датчиками, які мають 1-дюймовий оптичний розмір. Завдяки таким збільшеним сенсорам окремі пікселі можуть мати великі розміри і захоплювати більше світла. У такому випадку не лише поглинається більше світла, але й потужність сигналу посилюється, що значно підвищує якість фотографій.

Хоча привабливість великих CIS не викликає сумнівів, інтеграція їх у смартфони сама по собі є складним завданням. Щоб розмістити ці більш надійні модулі камер, дизайнерам часто доводиться грати в гру з нульовою сумою з будовою телефону, зменшуючи інші важливі компоненти, такі як акумулятор. Отже, справа не лише у збільшенні розміру пікселів; постачальники повинні ретельно шукати компроміси між розміром і кількістю пікселів, щоб забезпечити гармонійний, високопродуктивний пристрій.

Однак TrendForce стверджує, що ринок фотосенсорів для смартфонів навряд чи перетвориться на нескінченну гонку озброєнь за розміром пікселів. Пересічний користувач просто не побачить різниці між камерою на 108 Мп і 200 Мп. Збільшення кількості пікселів також вимагає більшого сенсора, що призводить до збільшення ваги пристрою, а це суперечить невпинному прагненню споживачів до більш легких і витончених телефонів.

Отже, TrendForce очікує, що наступний великий стрибок у майбутньому буде спрямований на тонку настройку структурних конструкцій CIS, таких як передова двошарова транзисторна піксельна архітектура, яка незабаром буде представлена в iPhone 15 і 15 Plus. Завдяки реінжинірингу структури та матеріалів фотодетекторів, індустрія може підняти продуктивність датчиків на новий рівень. Але інновації на цьому не зупиняються: алгоритми обробки зображень наступного покоління, підсилені штучним інтелектом, зможуть подолати апаратні бар'єри. Ця революційна технологія спрямована на підвищення чіткості зображення, розширення динамічного діапазону і мінімізацію шуму, тим самим піднімаючи яскравість фотографій на абсолютно новий рівень.

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