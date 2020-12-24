Новая Телега

24 декабря 2020 г., 16:45

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Павел Дуров объявил о том, что Телеграм в следующем году начнет монетизироваться и пообещал, что это будет сделано очень аккуратно. Будут бизнес-аккаунты и платные стикеры, и будет платформа для размещения рекламы в публичных каналах.

Если с бизнес-аккаунтами и платными стикерами всё примерно понятно – в лучших традициях их передерут с имеющихся аналогов и получится Whatsapp for Business с Viber, – то про рекламную платформу хочется подробностей. Впрочем, Дуров сам уже намекнул, что существующая реклама в каналах навязчива, а вот они как раз сделают красиво и хорошо.

Мы, правда, знаем, как Дуров сотоварищи умеют делать платформы – реклама в ВКонтакте тому хороший пример, правда? Если посмотреть внимательно, то она состояла тогда ровно из двух частей – медийной рекламы в интерфейсе соцсети с соцдем таргетингом и размещения сообщений в группах и лентах пользователей. Очевидно, что первая часть здесь неприменима, поскольку рекламу в интерфейс мессенджера встраивать плохо и бессмысленно. Остаётся размещение текстов и опять же – на примере рекламы ВКонтакте мы знаем, что принципиальных отличий между самостоятельным размещением таких рекламных сообщений администраторами групп и размещения через рекламную платформу (то есть Биржу ВК) практически не было.

Остальные подсказки Дурова тоже легко читаются. Разумеется, возможность централизованно размещать рекламу порадует большое количество рекламодателей. А чтобы обеспечить инвентарь платформы, обещается бесплатный трафик для тех владельцев каналов, кто согласится на такую монетизацию. Если речь идет об использовании этого же инвентаря для бесплатной рекламы каналов, то это выглядит корявым и очевидным решением по аналогии с «голосами» ВК (так же они называются, да?). А любой другой вариант включает в себя разработку рекомендательной платформы внутри мессенджера. Что тоже можно копировать и Павел Дуров знает, у кого именно (хинт – у кого всегда копировал).

Но я ставлю на первое – простое и корявое решение. А так же на урезание расходов, которое будет выглядеть как уменьшение бесплатных лимитов на загрузки файлов, например.

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