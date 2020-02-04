4 февраля 2020 г., 15:15

В полку видеоприложений прибыло – Дом Хоффман, бывший основатель Vine, который, если вы помните, еще до публичного запуска был куплен Twitter-ом, но пару лет назад все же закрылся, запустил новое приложение, которые называется Byte. Оно практически идентично Vine – пользователям предлагается снимать и постить 6-секундные видеоролики, которые воспроизводятся по кругу, плюс, разумеется, смотреть и лайкать чужие ролики, как и в любой другой программе такого рода.

Понятно, что приложение целится в TikTok, как основного конкурента, но при этом через какое-то время предполагается запуск программы поощрения авторов и это может оказаться интересной фичей, отсутствующей у остальных.

Приложение только запустилось, но думаю, что первые миллионы пользователей уже набрались. Правда, сам пока не придумал, что можно туда снять :-) Но, если что, присоединяйтесь – я там, как обычно, grayru.

Новая сеть коротких видео

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