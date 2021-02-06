Новая аналитическая технология пишущей головки HDD может увеличить его емкость

6 февраля 2021 г., 15:05

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Используя синхротронное излучение на SPring-8 - крупномасштабной установке синхротронного излучения - Университет Тохоку, корпорация Toshiba и Японский научно-исследовательский институт синхротронного излучения (JASRI) впервые успешно визуализировали динамику намагничивания записывающей головки жесткого диска (HDD) с точностью до одной десятимиллиардной доли секунды. Метод позволяет точно анализировать работу записывающей головки, ускоряя разработку записывающих головок следующего поколения и дополнительно увеличивая емкость жесткого диска.

International Data Corporation прогнозирует пятикратное увеличение объема данных, генерируемых во всем мире, за семь лет с 2018 по 2025 год. Жесткие диски по-прежнему будут использоваться в качестве основных устройств хранения данных. Дальнейшее увеличение емкости жесткого диска и повышение скорости передачи данных с помощью логической конструкции записывающей головки требует исчерпывающего и точного понимания ее работы.

Однако на пути к этому существуют препятствия: современные пишущие головки имеют очень тонкую структуру с размерами менее 100 нм. Перемагничивание происходит менее чем за наносекунду, что затрудняет экспериментальное наблюдение динамики пишущей головки. Вместо этого анализ записывающей головки проводился путем моделирования динамики намагничивания или косвенно путем оценки характеристик записи на носителе магнитной записи. У обоих подходов есть свои недостатки, и существует явная потребность в новом методе, способном точно улавливать динамику записывающей головки.

Университет Тохоку, Toshiba и JASRI использовали сканирующий микроскоп с мягким рентгеновским магнитным круговым дихроизмом, установленный на канале BL25SU на SPring-8, для разработки новой технологии анализа для записывающих головок жестких дисков.

Новая технология реализует измерения с разрешением по времени за счет синхронизированного управления синхронизацией, при котором записывающая головка работает с интервалом в одну десятую цикла периодических рентгеновских импульсов, генерируемых накопительным кольцом SPring-8. Одновременно сфокусированные рентгеновские лучи сканируют обращенную к среде поверхность записывающей головки, а магнитный круговой дихроизм отображает временные изменения намагниченности. Таким образом достигается временное разрешение 50 пикосекунд и пространственное разрешение 100 нанометров, что позволяет проводить анализ тонких структур и быструю работу записывающей головки.

Команда разработчиков использовала новую технологию для получения временной эволюции изображений намагниченности во время реверсирования записывающей головки. Визуализация показала, что перемагничивание главного полюса завершается в течение наносекунды и что пространственные паттерны намагничивания появляются в области экрана в ответ на перемагничивание основного полюса. Никакие предыдущие исследования операций записывающей головки не обеспечивали такого высокого пространственного и временного разрешения, и ожидается, что использование этого подхода поддержит высокоточный анализ операций записывающей головки, что будет способствовать разработке записывающих головок следующего поколения и дальнейшим улучшениям производительности HDD.

В настоящее время Toshiba исследует технологии магнитной записи для жестких дисков следующего поколения и стремится применить разработанный метод анализа и знания к созданию записывающей головки для магнитной записи с увеличением энергии.

Новая аналитическая технология записывающей головки жесткого диска может увеличить его емкость



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