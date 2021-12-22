Новая all-flash СХД NetApp AFF A900 - флагман линейки для критичных корпоративных приложений

22 декабря 2021 г., 11:55

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Компания NetApp представила новейшую разработку в своем портфеле all-flash СХД – NetApp AFF A900 на базе NetApp ONTAP Enterprise Edition. Система AFF A900 призвана обеспечить организациям высокую производительность хранения данных для ускорения работы критически важных корпоративных баз данных и приложений, а также безопасность и надежность для обеспечения высокой доступности и сохранности данных заказчиков, простоту и гибкость.

NetApp AFF A900 – это более производительная система следующего поколения по сравнению с предыдущей версией AFF A700, она отличается высокой отказоустойчивостью и управляется при помощи NetApp ONTAP Enterprise Edition. Последнее представляет собой ПО для управления данными и поставляется в комплекте со всеми компонентами, необходимыми предприятиям, включая унифицированную поддержку SAN, NAS, NVMe-oF и S3, встроенную защиту данных с дополнительными передовыми возможностями защиты от вредоносного ПО. Благодаря гибким гибридным мультиоблачным предложениям, компании могут масштабировать свою инфраструктуру на любое облако при необходимости благодаря лидирующей на рынке интеграции ONTAP с гиперскейлерами.

NetApp AFF A900 предоставляет следующие новые возможности:

AFF A900 обеспечивает улучшенную работу с наиболее важными корпоративными базами данных, такими как Oracle, SAP HANA, Microsoft SQL Server, и виртуализированными приложениями. Благодаря низкой латентности на уровне 100 мкс, AFF A900 увеличивает производительность на 50% по сравнению с предыдущими моделями (AFF A700 с аналогичными протоколами).

Благодаря первым на рынке корпоративным решениям NVMe/TCP в дополнение к NVMe/FC, компании могут использовать преимущества современного сетевого подключения без новых вложений в сетевую инфраструктуру. Предприятия также могут масштабироваться и расти благодаря унифицированной многопротокольной поддержке SAN, NAS и объектного хранения, обеспечивая максимальную гибкость для корпоративных систем хранения данных, одновременно повышая надежность и снижая затраты на настройку производительности и поддержку.

Благодаря ONTAP Enterprise Edition и новому Anti-Ransomware Suite организации получают встроенную защиту данных и передовые решения по борьбе с вредоносными программами как для предотвращения атак, так и для восстановления после них, чтобы предотвратить потерю данных и экономические затраты.

AFF A900 доступна как обновление для A700, которое не приводит к сбоям в работе, упрощает обновление и устраняет сбои в критически важных операциях благодаря расширенным возможностям по обеспечению надежности, доступности и работоспособности (RAS).

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