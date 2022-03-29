«Нова пошта» відновила кур’єрську доставку та забір - вже працюють 1961 відділеннь та 6667 поштоматів

29 марта 2022 г., 12:55

Як повідомляє «Нова пошта», відтепер можна викликати кур’єра на забір товару у зручне для компанії місце, а клієнти зможуть отримати замовлення там, де зручно для них: у відділення, у поштомат або на адресу.



Адресний забір і доставка корисна тим клієнтам, у кого більше ніж одне відправлення, поряд немає працюючого відділення, немає змоги самостійно та безпечно до нього доїхати або якщо замовляють габаритні товари.



Граничний час оформлення заявки на виклик кур’єра індивідуальний для кожного населеного пункту. Актуальний графік забору за посиланням: https://novaposhta.ua/grafik_zaboru



Тариф на кур’єрську доставку залишається таким як і раніше - +30 гривень до тарифу доставки у відділення (для посилок до 30 кг).



Кур’єрська доставка працюватиме щоденно, без вихідних, але на одну годину менше, ніж відділення.



Також компанія повідомила, що з кожним днем працюючих відділень стає все більше і більше. Сьогодні вже працюють по всій країні 1961 відділеннь та 6667 поштоматів.

Знайти найближче працююче відділення можна тут https://t.me/npu_info_bot

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист