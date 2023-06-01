«Нова пошта» та «Повернись живим» збирають 330 млн грн на засоби зв’язку для ППО

1 июня 2023 г., 17:25

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Логістична компанія «Нова пошта» та благодійний фонд «Повернись живим» запустили спільний благодійний проєкт «Запакуй небо – прокачай ППО», мета якого зібрати 330 млн грн на сучасні засоби зв’язку для сил протиповітряної оборони. Обладнання допоможе захисникам неба завжди бути на зв’язку та ще швидше реагувати на ворожі атаки: за секунди замість хвилин.

За кошти, зібрані у рамках проєкту, планується обладнати:

Рухомий командний пункт (прохідну вантажівку, що дає можливість командувати військами під час руху; універсальне місце роботи й відпочинку для захисників неба);

Комплексну апаратну зв’язку (буде супроводжувати протиповітряні ракетні комплекси, укомплектована необхідним телекомунікаційним обладнанням та має комфортні робочі місця для військових);

Переносні командні пункти (робоче місце-трансформер для захисників неба, що розміщується у кейсі вагою 60 кг);

Рюкзаки мобільної вогневої групи (легкі й водночас функціональні, адже містять усі необхідні види зв'язку).

Долучитись до проєкту можна наступним чином:

купуйте лімітоване пакування у відділеннях «Нової пошти» – 10 грн з кожної проданої коробки та по 5 грн з пакета та конверта для документів будуть перераховані до БФ «Повернись живим»;

користуйтеся поштоматами – з кожного відправлення чи доставки «Нова пошта» спрямовує 10 грн на рахунок проєкту;

жертвуйте гроші на сторінці проєкту, у застосунку «Нової пошти» чи безпосередньо у відділенні.

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