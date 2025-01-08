Нова пошта планує окупити свою першу сонячну електростанцію вартістю 14 млн грн за 3 роки

8 января 2025 г., 12:35

0

Tweet

Перша сонячна електростанція (СЕС) Нової пошти має потужність 1 МВт та займає 5000 кв м. Вартість проєкту склала 14 млн грн, планова окупність становить три роки.

Найближчим часом компанія встановить промислові системи безперебійного живлення та обладнання для зберігання електроенергії, що зробить її енергетичні потужності ще ефективнішими.

З 2022 року, коли рф почала завдавати ракетні удари по енергетичній системі України, Нова пошта повністю забезпечила безперебійну роботу своїх відділень та сортувальних хабів генераторами загальною потужністю 36 МВт. При цьому компанія вирішила йти далі й встановити СЕС та когенераційні газопоршневі установки загальною потужністю 10 МВт для посилення власної енергетичної автономності.

Нагадаємо, що 2024 року в складі групи NOVA (Нова пошта) була створена компанія Нова Енерджі, щоб забезпечити паливно-енергетичну незалежність компаній групи. Зараз компанія вже працює на ринку гуртових поставок пального, а у майбутньому вийде і на ринок постачання електроенергії.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS