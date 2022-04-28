“Нова пошта” відновила доставку із закордонних онлайн-магазинів

28 апреля 2022 г., 11:15

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“Нова пошта” офіційно повідомила, що через сервіс NP Shopping українці знову можуть замовляти необхідні товари в закордонних інтернет-магазинах, у яких немає прямої доставки в Україну, та отримувати їх за своєю адресою, у будь-якому працюючому відділенні або поштоматі “Нової пошти”.



“Наразі відновлено доставку замовлень із будь-яких інтернет-магазинів США, Німеччини, Франції, Іспанії, Великобританії, Польщі, Туреччини та Італії. Ще працюємо, щоб у найближчий час запустити Китай”, йдеться у заяві.



Вартість доставки залишилась сталою, як і до війни, та залежить від ваги посилки: чим більша вага - тим нижча вартість доставки. Точну ціну можна розрахувати за допомогою спеціального калькулятора на сайті NP Shopping.



Щоб скористуватися сервісом достатньо зареєструйтеся на сайті NP Shopping та отримати в особистому кабінеті адресу для шопінгу, яку можна використовувати при покупках. А далі залишається обрати інтернет-магазин, замовити товар онлайн і для доставки вказати отриману через NP Shopping адресу. Після замовлення зареєструвати трекінг-номер, отриманий в інтернет-магазині та обрати будь-яке відділення Нової пошти, поштомат або адресну доставку кур'єром.



Каталог інтернет-магазинів, докладна інструкція щодо оформлення замовлення та інша інформація про сервіс доступні на сайті NP Shopping.

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