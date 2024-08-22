Нова платформа Snapdragon 7s Gen 3 пропонує можливості AI для більш доступних смартфонів

22 августа 2024 г., 12:50

Компанія Qualcomm Technologies представила мобільну платформу Snapdragon 7s Gen 3, розвиваючи динаміку розвитку 7-ї серії та надаючи розширені можливості більшій кількості користувачів. Нова платформа пропонує можливості генеративного AI на пристрої з підтримкою LLM, включаючи Baichuan-7B, Llama 2 з 1 млрд параметрів та інші. Вона пропонує нові мобільні ігри на базі GPU Qualcomm Adreno, а також камери та функції відеознімання професійного рівня, як-от 12-бітний потрійний ISP та 4K sHDR.



«Snapdragon 7s Gen 3 принесе найкраще з 7-ї серії в пристрої середнього рівня, обравши найкращі функції 7-ї серії, включно з підтримкою штучного інтелекту в пристрої», - сказав Кріс Патрік (Chris Patrick), старший віцепрезидент і генеральний менеджер з мобільних телефонів Qualcomm Technologies. «Ця платформа - ще один доказ нашого прагнення надати споживачам найкращий у своєму класі мобільний досвід за будь-яку ціну».



Повідомляється, Snapdragon 7s Gen 3 спочатку буде використовуватися компанією Xiaomi, анонс першого пристрою очікується наступного місяця.

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