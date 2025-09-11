Нова платформа Lumex CSS від Arm забезпечує двозначне підвищення продуктивності

11 сентября 2025 г., 9:35

Штучний інтелект більше не є просто функцією, це основа мобільних і споживчих технологій нового покоління. Користувачі тепер очікують допомоги в режимі реального часу, безперебійного зв'язку або персоналізованого контенту, який є миттєвим, приватним і доступним на пристрої без компромісів. Щоб задовольнити ці очікування, потрібні не просто поступові оновлення, а кардинальні зміни, які поєднують продуктивність, конфіденційність та ефективність у масштабованому вигляді.



Саме тому Arm представляє Lumex — власну найсучаснішу платформу обчислювальної підсистеми (CSS), спеціально розроблену для прискорення роботи штучного інтелекту на флагманських смартфонах і ПК нового покоління.



Lumex об'єднує наші найпродуктивніші процесори з Scalable Matrix Extension version 2 (SME2), графічними процесорами та системною IP, що дозволяє екосистемі швидше виводити на ринок пристрої зі штучним інтелектом і надавати можливості від мобільних ігор класу настільних ПК до перекладу в режимі реального часу, розумніших помічників та персоналізованих додатків.



Arm впроваджує SME2 на всіх платформах процесорів, і до 2030 року SME та SME2 додадуть понад 10 млрд TOPS обчислювальної потужності на більш ніж 3 млрд пристроїв, забезпечуючи експоненціальний стрибок у можливостях штучного інтелекту на пристроях.



Партнери можуть самостійно вибирати, як саме інтегрувати Lumex у свої SoC — вони можуть використовувати платформу в тому вигляді, в якому вона постачається, і застосовувати передові фізичні реалізації, адаптовані до їхніх потреб, отримуючи переваги у вигляді скорочення часу виходу на ринок і підвищення продуктивності. Крім того, партнери можуть налаштувати платформу RTL для своїх цільових рівнів і самостійно зміцнити ядра.



Зазначено, Lumex і спрощені правила найменування в портфелі Arm були оголошені раніше цього року.



Платформа поєднує:



Кластер процесорів Armv9.3 нового покоління з підтримкою SME2, включаючи C1-Ultra і C1-Pro, що забезпечують роботу флагманських пристроїв



Новий C1-Premium, спеціально розроблений для ринку субфлагманських пристроїв, що забезпечує найкращу у своєму класі ефективність використання площі



Новий графічний процесор Mali G1-Ultra з трасуванням променів нового покоління, що забезпечує просунуту графіку та ігри, а також підвищення продуктивності штучного інтелекту



Найбільш гнучкий і енергоефективний DynamIQ Shared Unit (DSU), який Arm випустив на сьогодні: C1-DSU



Оптимізовані фізичні реалізації для 3-нм вузлів



Глибока інтеграція в програмному стеку, що забезпечує безперебійне прискорення штучного інтелекту для розробників, які використовують бібліотеки KleidiAI



Прискорений штучний інтелект скрізь завдяки процесорам з підтримкою SME2



Кластер процесорів Arm C1 з підтримкою SME2 забезпечує значне підвищення продуктивності штучного інтелекту для реальних завдань, що базуються на штучному інтелекті:



До 5-кратного підвищення продуктивності штучного інтелекту

4,7-кратне зниження затримки для мовних робочих навантажень

2,8-кратне прискорення генерації аудіо



Цей стрибок в обчислювальній потужності AI-процесора забезпечує можливості AI-висновків у реальному часі на пристрої, надаючи користувачам більш плавний і швидкий досвід взаємодії, наприклад, у генерації аудіо, комп'ютерному зорі та контекстних помічниках.



Що це означає для реальних випадків використання? SME2 може забезпечити абсолютно новий рівень чуйності та ефективності. Наприклад, демонстраційна програма Smart Yoga Tutor продемонструвала 2,4-кратне підвищення продуктивності перетворення тексту в мову, що означає, що користувачі отримують миттєвий зворотний зв'язок щодо своїх поз, і все це без виснаження заряду акумулятора. Спільно з Alipay і vivo було досягнуто 40% скорочення часу, необхідного для відповіді LLM на взаємодію з користувачем, що доводить, що SME2 забезпечує швидшу генеративну штучну інтелектуальну обробку даних в режимі реального часу на пристрої.



SME2 — це не тільки швидкість, це також розблокування можливостей на базі штучного інтелекту, які традиційні процесори не можуть забезпечити. Наприклад, нейронне шумозаглушення камери тепер працює зі швидкістю понад 120 кадрів в секунду в 1080p або 30 кадрів в секунду в 4K, і все це на одному ядрі. Це дозволяє користувачам смартфонів знімати більш чіткі, кришталево чисті зображення навіть у найтемніших сценах, забезпечуючи більш плавну взаємодію та багатший досвід на повсякденних пристроях.



На відміну від хмарного штучного інтелекту, який обмежений затримкою, вартістю та проблемами конфіденційності, Lumex забезпечує інтелект безпосередньо на пристрої, де він є швидшим, безпечнішим і завжди доступним. SME2 використовують провідні гравці екосистеми, включаючи Alibaba, Alipay, Samsung LSI, Tencent і vivo.



З понад 12 млрд графічних процесорів Arm, поставлених на сьогодні, Arm знаходиться в центрі мобільних ігрових вражень. Новий графічний процесор Arm Mali G1-Ultra продовжує розширювати межі мобільних ігор, забезпечуючи високу якість графіки консольного класу. Це стало можливим завдяки новітньому модулю Ray Tracing Unit v2 (RTUv2), що забезпечує вдосконалене освітлення, тіні та відбиття, що призводить до подвоєння продуктивності трасування променів у порівнянні з попередньою версією. Для робочих навантажень штучного інтелекту G1-Ultra забезпечує на 20% вищу продуктивність виведення, покращуючи швидкість реагування в додатках, що працюють у режимі реального часу.



Mali G1-Ultra забезпечує на 20% кращу продуктивність у графічних тестах порівняно з попереднім поколінням, з загальними поліпшеннями для провідних ігор, включаючи Arena Breakout, Fortnite, Genshin Impact і Honkai Star Rail. Графічні процесори G1-Premium і G1-Pro забезпечують чудову продуктивність і енергоефективність для пристроїв з обмеженими можливостями.



Для розробників штучний інтелект просто працює на платформі Lumex. Завдяки інтеграції KleidiAI в основні фреймворки, включаючи PyTorch ExecuTorch, Google LiteRT, Alibaba MNN і Microsoft ONNX Runtime, додатки автоматично отримують переваги прискорення SME2 без необхідності зміни коду.



Для розробників, які створюють кросплатформні додатки, Lumex пропонує нову портативність:



Додатки Google, такі як Gmail, YouTube та Google Photos, вже готові до SME2, що забезпечує безперебійну інтеграцію, коли пристрої на базі Lumex з'являються на ринку.



Кросплатформна портативність означає, що оптимізації, створені для Android, можуть безперебійно поширюватися на Windows на Arm та інші платформи.



Такі партнери, як Alipay, вже демонструють на пристроях LLM, що ефективно працюють з SME2.



Лідери в галузі технологій, включаючи Apple, Samsung і MediaTek, інтегрують можливості прискорення AI для швидшої та ефективнішої роботи AI на пристроях. Apple використовує Apple Intelligence; Samsung і MediaTek покращують швидкість реагування та ефективність додатків AI в режимі реального часу, таких як переклад, узагальнення та особисті помічники, використовуючи Google Gemini.



Arm Lumex — це не тільки найсучасніша платформа CSS для споживчого ринку обчислювальної техніки, це основа для нової ери інтелектуальних рішень на базі штучного інтелекту. Незалежно від того, чи є ви виробником оригінального обладнання чи розробником, Lumex надає інструменти для створення персонального, приватного та високопродуктивного штучного інтелекту на периферії, де це найважливіше.

