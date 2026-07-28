Нова платформа HPE забезпечує на 40% вищу щільність обчислень та економить 25% площі дата-центрів

28 июля 2026 г., 13:35

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Компанія Hewlett Packard Enterprise представила нову суперкомп'ютерну систему HPE Cray Supercomputing GX5000, оснащену процесорами AMD EPYC 6-го покоління (серія AMD EPYC 9006).





Зазначається, що нова платформа розроблена для вирішення складних наукових та інженерних завдань, що поєднують традиційне моделювання, алгоритми AI та квантові обчислення.





За даними компанії, система GX5000 забезпечує найвищу в галузі щільність обчислень, пропонуючи на 40% більше ядер AMD EPYC 9996 на одну стійку порівняно з найближчими аналогами на ринку. Окрім цього, нова архітектура дозволяє зменшити зайняту площу дата-центру на 25% порівняно з попереднім поколінням. Ефективність охолодження підвищено завдяки системі рідинного охолодження нового покоління, яка може використовувати воду з температурою до 40 градусів Цельсія, що також знижує вуглецевий слід об'єктів.





Платформа пропонується у двох варіантах блейд-серверів. Вузли GX350a поєднують один процесор AMD EPYC та чотири прискорювачі AMD Instinct MI430X для задач AI, підтримуючи до 112 прискорювачів на стійку. Версія GX250 містить вісім процесорів AMD EPYC на блейд і призначена для обчислень подвійної точності, дозволяючи розмістити до 81 920 CPU-ядер у єдиній стійці з 40 вузлів. Також HPE та AMD оголосили про створення розширюваної системи AMD Helios AI, що використовує мережеві рішення HPE Juniper Networking на базі відкритого стандарту UALoE (Ultra Accelerator Link over Ethernet) та забезпечує продуктивність у 2,9 ексафлопс для навчання AI-моделей із трильйонами параметрів.





Першими замовниками HPE Cray GX5000 стали провідні світові наукові центри. Окриджська національна лабораторія (ORNL) у США разом з HPE та AMD створить екзафлопсний суперкомп'ютер Discovery для гібридних обчислень та тестування квантових алгоритмів, а також спеціалізовану AI-систему Lux у межах національної ініціативи Genesis Mission. У свою чергу, Центр високопродуктивних обчислень Університету Штутгарта (HLRS) у Німеччині розгорне флагманську систему Herder, яка буде у 7 разів потужнішою за поточний суперкомп'ютер центру.





Вихід системи HPE Cray GX5000 підкреслює глобальний тренд на конвергенцію високопродуктивних обчислень та штучного інтелекту. Сучасні наукові дослідження в галузях фармакології, матеріалознавства та кліматології більше не обмежуються традиційним симуляційним математичним моделюванням, а вимагають одночасного навчання масштабних AI-моделей. Гнучка архітектура GX5000 із можливістю комбінування CPU та GPU вузлів створена саме для задоволення цього гібридного попиту.

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