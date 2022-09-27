Нова модель видобутку Ethereum призводить до значного зниження цін на графічні карти у Китаї

27 сентября 2022 г., 9:25

0

Tweet

Як повідомляє видання South China Morning Post, ціни на відеокарти впали до «найнижчого рівня за всю історію» в Китаї після того, як Ethereum внесла докорінні зміни у свій блокчейн, який більше не вимагає майнінгу.

Ціни на рішення від Nvidia та AMD вже падали в ціні після того, як Китай «взявся» за криптовалютний ринок.

Продавці відеокарт, які невдовзі мали шалений попит у майнерів криптовалют – в тому числі тих, що використовують GeForce RTX 3080, RTX 3080 Ti та RTX 3090 від Nvidia – раніше вимагали потрійну рекомендовану роздрібну ціну. За словами торговців на роздрібному ринку електроніки в Шанхаї, ці дні можуть закінчитися, оскільки ціни знизилися за останні пару місяців в очікуванні переходу блокчейну Ethereum на нові алгоритми.

Попередня модель «заробітку» Ethereum вимагала багато енергії й потужних комп'ютерів, що сприяло зростанню попиту на високорівневі графічні процесори. Наприклад, в одному з магазинів на ринку Buy Now в Шанхаї ціна на карту RTX 3080 впала приблизно з 8000 юанів (1140 дол.) до 5000 юанів за три місяці.

Більшість продавців відеокарт на ринку Buy Now 20 вересня простоювали, оскільки попит різко впав, що стало наслідком відмови Ethereum від «майнінгу» криптовалютних токенів.

Ціни також падають в Інтернет-магазинах, але більш повільними темпами. На платформах електронної комерції JD.com і Taobao багато продавців знизили ціни на карти RTX 3080 на кілька сотень юанів у порівнянні з тримісячною давністю.

Роздрібні продавці відеокарт зіткнулися з важкими кількома роками в Китаї. Торік боротьба Пекіна з видобутком біткоїнів призвела до різкого падіння цін на відеокарти. Подальший обвал ринку криптовалют в цьому році призвів до того, що біткойн і ефір впали на 72% від своїх максимумів в листопаді минулого року до 19 тис дол. і 1300 дол. відповідно, що аналогічно знизило попит на відеокарти.

Тим часом Китай бореться зі зниженням споживчого попиту на тлі уповільнення економіки. У другому кварталі постачання персональних комп'ютерів в країні знизилися на 16% у річному обчисленні, що стало найгіршим падінням з 2013 року, згідно з даними Canalys.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру