Ноутбуки ROG Strix з відеокартами NVIDIA GeForce RTX 5060/5070 запропонують за ціною від 81999 грн

4 июня 2025 г., 16:25

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ASUS Republic of Gamers (ROG) повідомляє про початок продажу в Україні нових моделей ігрових ноутбуків ROG Strix G16/G18 (G614/G814), орієнтованих на широке коло геймерів і професіоналів. Завдяки новітнім платформам AMD та NVIDIA, швидким і яскравим дисплеям ROG Nebula та революційним системам охолодження, ці ноутбуки підходять для запуску сучасних ігор і вимогливих до ресурсів робочих завдань.



ROG Strix G16/G18 (G614/G814) створені для якісної гри та покращеної командної взаємодії. У максимальних конфігураціях нові ноутбуки оснащуються процесорами AMD Ryzen 9 і відеокартами NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (G614) або NVIDIA GeForce RTX 5070 (G814) для ноутбуків, що дає їм змогу демонструвати високу продуктивність в іграх класу AAA та легкість у створенні контенту. Оперативна пам’ять DDR5 5600 МГц обсягом до 32 ГБ (з можливістю модернізації до 64 ГБ) гарантує комфортну роботу в багатозадачному режимі. Завдяки технології Tri-Fan, радіатору на всю довжину корпусу та вентиляційним отворам, розташованим по його периметру, досягається виняткова ефективність охолодження, тому пристрої зможуть підтримувати максимальну продуктивність під час інтенсивних ігрових сесій.



Дисплей ROG Nebula з роздільною здатністю 2,5K, частотою оновлення 240 Гц і часом відгуку 3 мс забезпечує чітке й плавне зображення, а охоплення 100% кольорів простору DCI-P3 і технологія Ambient Contrast Ratio (ACR) сприяють якісному відтворенню ігрової графіки. Вбудована камера формату Full HD 1080p і два динаміки з підтримкою технології Dolby Atmos полегшують запис і трансляцію відео, гарантуючи високу якість звуку та відео для обміну враженнями від гри.



Обидві моделі оснащені двома слотами для твердотільних накопичувачів і створені з розрахунком на майбутнє: один зі слотів підтримує SSD з інтерфейсом PCIe 5.0, що дає змогу легко модернізувати систему зберігання даних. Якщо користувачам знадобиться під’єднати ноутбук до великого екрана, за допомогою порту HDMI 2.1 із пропускною здатністю, що зросла з 18 до 48 Гбіт/с, є можливість вивести зображення формату 4K, 120 Гц або 8K, 60 Гц на найсучасніші монітори та телевізори. Обидва порти USB4 (Type-C) підтримують виведення відеосигналу (режим DisplayPort), а один із них може використовуватися для заряджання ноутбука (технологія Power Delivery).



ROG Strix G16/G18 оснащені акумулятором місткістю 90 Вт·год, якої вистачить на довгі години роботи без підзаряджання. Для більшої свободи на ходу передбачене заряджання через роз’єм USB Type-C потужністю до 100 Вт. У разі використання адаптера живлення потужністю 280 Вт з комплекту, ноутбук здатний зарядитися з нуля до 50% за 30 хвилин.



Нові моделі вирізняються унікальним піксельним малюнком ROG, а також елегантними вставками на шарнірах, що підвищують довговічність і візуальну привабливість пристрою.



Ноутбук ROG Strix G18 (G814) доступний в Україні за ціною від 81999 грн (конфігурація з процесором AMD Ryzen 9 8940HX, відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5060 для ноутбуків, ОЗП 16 ГБ і SSD 1 ТБ). Модель ROG Strix G16 (G614) доступна в Україні за ціною від 89999 грн (конфігурація з процесором AMD Ryzen 9 8940HX, відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5070 для ноутбуків, ОЗП 32 ГБ і SSD 1 ТБ).

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