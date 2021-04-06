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Ноутбук Huawei MateBook X Pro получил обновление

6 апреля 2021 г., 14:25

Ноутбук Huawei MateBook X Pro получил обновление

Компания Huawei объявила о расширении своей линейки ноутбуков в Украине и представила обновленный MateBook X Pro 2021.

Этот сверхлегкий лэптоп получил процессор Intel Core 11-го поколения с интеллектуальной системой охлаждения, память LPDDR4x на 16 ГБ, а также обновленный тачпад. NFC-метка для работы функции Huawei Share теперь интегрирована в тачпад, что позволило избежать ее удаления теми пользователями, которые не любят присутствия на корпусе наклеек. В новинке также используется модуль Wi-Fi 6, для которого заявлена в три раза более высокая скорость передачи данных по сравнению с Wi-Fi 5.

Рекомендуемая розничная цена MateBook X Pro 2021 в Украине — от 51999 грн.

Подразделение Huawei Consumer Business Group в Украине заявило о том, что сразу после запуска в августе 2020 года линейки лэптопов D входящие в нее модели Matebook 15 и Matebook 14 стали хитом продаж в нашей стране в категории ПК, заняв первую и четвертую строчки рейтинга соответственно.

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