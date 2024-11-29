Норвегія та Німеччина надають €2 млн грантів на підтримку енергостійкості мікро та малого бізнесу України

29 ноября 2024 г., 10:25

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Міністерство фінансів України повідомило, що у грудні стартує грантова програма «Підтримка енергостійкості мікро та малих підприємств України», яка фінансується Урядом Норвегії через Норвезьку агенцією з розвитку співробітництва (NORAD) та Урядом Німеччини.



Програмою передбачено надання підприємцям 2 млн євро на придбання енергоефективного виробничого обладнання, обладнання автономних джерел енергії та її зберігання, а також частково (10%) – на установку та обслуговування такого обладнання.



Реалізацію програми забезпечують німецька федеральна компанія Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) і Фонд розвитку підприємництва.



«Програма підтримки енергостійкості українських підприємств на 2 млн євро грантів є продовженням системної роботи Уряду з підтримки малого бізнесу та залучення для цієї мети міжнародного фінансування. Це має надважливе значення для економіки та фінансової стабільності нашої країни в умовах війни, коли росія щодня намагається знищити енергетичну інфраструктуру України. У співпраці з Урядом Німеччини ми успішно реалізували низку проектів з підтримки бізнесу, а до нової програми доєдналась Норвезька агенція з розвитку співробітництва, чому ми надзвичайно раді. Банки-партнери, з яких три державні, мають величезний досвід роботи саме з малим бізнесом. Всі ці фактори, разом із запровадженням прозорої IT-системи відбору кандидатів на отримання грантів і можливістю вигідного поєднання з програмою «5-7-9%», покликані забезпечити успіх програми», – зазначає заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук.



Грантова підтримка за Програмою буде надаватися через чотири уповноважені банки: Укргазбанк, Ощадбанк, Сенс Банк та Банк Львів.



Реалізація Програми для підприємств відбуватиметься за двома компонентами:



І. Гранти для мікропідприємств до 10 000 євро без обов'язкового поєднання з банківськими кредитами. Водночас залучення кредитів для фінансування інвестиційних проектів цілком можливе;



ІІ. Гранти для малого підприємництва до 20 000 євро, що надаються у поєднанні з банківським кредитами. За умови успішної реалізації інвестиційного проекту мале підприємство отримує відшкодування у розмірі до 40% поточної заборгованості за кредитом, отриманим на їх фінансування.



«Для отримання гранту за програмою з підтримки енергостійкості представники мікро і малого бізнесу мають заповнити заявку на Порталі Фонду розвитку підприємництва «Навігатор фінансової підтримки», в якій зазначити інформацію про показники діяльності підприємства та рівень споживання ним електроенергії. Також необхідно визначити чіткі напрями використання коштів гранту, які не можуть змінюватись під час їх подальшого фінансування. Зверну увагу, що не потрібно робити жодних розрахунків та бізнес-планів, адже рейтингова система Фонду автоматично розрахує рейтинг та визначить переможців конкурсів», – розповів голова правління Фонду розвитку підприємництва Андрій Гапон.



Проект «Підтримка енергетичної стійкості мікро- та малих підприємств в Україні», бенефіціаром якої є Мінекономіки, реалізується у межах програми ReACT4UA («Застосування та імплементація Угоди про асоціацію між ЄС та Україною у сфері торгівлі»).

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