Нобелівську премію з хімії за 2023 рік вручено за синтез квантових точок

17 октября 2023 г., 18:05

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Нобелівську премію з хімії 2023 року отримали троє вчених за відкриття та синтез квантових точок, які допомогли здійснити революцію в нанотехнологіях.



Квантова точка (КТ, нанокристал, штучний атом) - фрагмент провідника або напівпровідника (наприклад InGaAs, CdSe, CdS або GaInP/InP), носії заряду (електрони або дірки) якого обмежені у просторі за всіма трьома вимірами. Розмір квантової точки має бути настільки малий, щоб квантові ефекти були суттєвими. Квантові точки широко використовуються в телевізійних екранах та світлодіодних лампах.



Премія порівну розподіляється між Мунгі Бавенді (Moungi Bawendi), Луїсом Брусом (Louis Brus) та Олексієм Єкімовим за відкриття унікальних властивостей наноматеріалів і способів їх виготовлення, що проклало шлях для широкого застосування в побутовій електроніці, біохімії та медицині.



Бавенді працює в Массачусетському технологічному інституті, Брус - в Колумбійському університеті, а Єкімов — головний науковий співробітник нью-йоркської компанії Nanocrystals Technology.



У хімії властивості матеріалу зазвичай визначаються його хімічним складом. Але коли матеріал має нанорозміри, як у випадку з квантовими точками, його розмір впливає на колір та інші властивості.



Це було відомо теоретично, але Єкімов зробив вирішальну експериментальну демонстрацію під час вивчення кольорового скла. Він визначив, що коли скло тонували хлоридом міді, його колір змінювався залежно від того, як довго і як гаряче воно нагрівалося. Рентгенівське зображення показало, що це сталося тому, що процес виробництва вплинув на розмір крихітних кристалів хлориду міді, які утворилися всередині скла. Публікація Олексія Єкімова про відкриття зʼявилася у 1981 році в радянському науковому журналі, але його дослідження не було широко відоме вченим по той бік залізної завіси.



Кілька років потому Луї Брус працював у Bell Laboratories у США, вивчаючи використання сонячної енергії для ведення хімічних реакцій крихітних частинок сульфіду кадмію, що плавають у розчині. Він помітив, що оптичні властивості частинок змінилися після того, як він на деякий час залишив їх на лабораторному столі, і припустив, що це тому, що частинки виросли. Він також зрозумів, що це пов’язано з квантовим ефектом, що залежить від розміру.



У 1993 році Мунгі Бавенді здійснив революцію в методах хімічного виробництва квантових точок, у результаті чого можна було отримати майже ідеальні частинки з контрольованим розміром. Цей високоякісний метод виробництва проклав шлях для їх більш широкого комерційного та медичного застосування.

Професор Гілл Рейд (Gillian Reid), президент Королівського хімічного товариства, сказала: «Визнання цієї роботи над квантовими точками є справді захоплюючим і показує, як хімію можна використовувати для вирішення низки проблем. Ці дивовижні наночастинки мають величезний потенціал для створення менших, швидших, розумніших пристроїв, підвищення ефективності сонячних панелей і яскравості екрана вашого телевізора».



«Велика наука отримує користь від різноманітних точок зору як частини колективних зусиль, і цьогорічна премія є чудовим прикладом цього: люди працюють у різних лабораторіях у різних країнах і підходять до проблеми з різних точок зору», — додала вона.



Гілл Рейд також відмітила, що командна робота є фундаментально важливим аспектом того, як насправді розвивається наука, і одним із найцікавіших!

Зліва направо: Мунгі Бавенді, Луїс Брус та Олексій Єкімов

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