Трест, который лопнул

Німеччина додатково спрямує 46 млн євро на проєкти підвищення ефективності передачі електроенергії в Україні

20 мая 2026 г., 10:25
Міністр енергетики Денис Шмигаль на конференції «Енергетична безпека – висновки з України», що проходить у Берліні, провів зустріч із Федеральним міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем.
 
Вони обговорили поглиблення співпраці з німецькою промисловістю щодо розвитку гнучкої генерації, модернізації енергомереж, водневих технологій та локалізації виробництва енергетичного обладнання.
 
«У 2026 році передбачено додаткові 46 млн євро на проєкти підвищення ефективності передачі електроенергії, які реалізуємо спільно з KfW», – повідомив за результатами зустрічі Денис Шмигаль.
 
Торкнулися й теми спільно проєкту з Siemens Energy та Siemens AG щодо переміщення газової турбіни на одну з українських ТЕЦ. Як відзначив Денис Шмигаль, інфраструктура, пов’язана з «Північним потоком», має працювати на посилення енергетичної безпеки України та Європи.
 
Денис Шмигаль подякував Німеччині за лідерство у підтримці України. Через Центр екстреної енергетичної допомоги було отримано понад 3,2 тис. тонн гуманітарних вантажів від 49 німецьких донорів.

