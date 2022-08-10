Nikon, Panasonic припинили виробництво недорогих компактних цифрових камер

10 августа 2022 г., 11:35

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Японські виробники камер Nikon і Panasonic призупинили розробку недорогих цифрових компактних камер і тепер більше зосередяться на дорогих бездзеркальних камерах, оскільки мобільні телефони стають все більше орієнтованими на камери.



Компанія Nikon призупинила виробництво нових компактних моделей лінійки Coolpix, про що повідомляє Nikkei Asia.



Наразі Nikon пропонує лише дві моделі з потужними об’єктивами, «уважно стежачи за ринковими тенденціями», щоб визначити майбутні обсяги виробництва, йдеться у звіті з посиланням на чиновника.



Nikon вже припинила створення дзеркальних фотоапаратів, сконцентрувавшись на бездзеркальних однолінзових моделях. Згідно з Nikkei Asia, організація зосередиться на бездзеркальних камерах, які стали стандартом завдяки подальшому розвитку передових технологій.



Світові поставки компактних камер впали на 97% з 2008 року до 3,01 мільйона одиниць у 2021 році, оскільки камери мобільних телефонів знімають все краще.



Panasonic Holdings «не випускала жодного нового продукту в ціновому діапазоні нижче 50 000 ієн (370 дол. за поточним курсом) з 2019 року і не планує розробляти недорогі моделі у майбутньому».



Але Panasonic має намір випустити бездзеркальну камеру разом з Leica.



Раніше Fujifilm призупинила розробку своїх компактних камер FinePix.



Приблизно з 2017 року Canon не випускала нові камери Ixy.



Sony також не виводила на ринок жодних нових компактних моделей під брендом Cyber-shot, починаючи приблизно з 2019 року, а Casio Computer припинила виробництво камер Exilim ще у 2018 році, йдеться у звіті.

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