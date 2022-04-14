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Главная » Блоги » Sergey Petrenko

Sergey Petrenko

Ніколи знову!

14 апреля 2022 г., 17:55
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20 років я підписаний на один список розсилки – ЄЖЕ-лист. Колись це було розсилання за участю практично всіх значущих людей російськомовного інтернету, де спілкувалися хоч Антон Носик, хоч Максим Кононенко, хоч Діма Вернер. Ну і ваш покірний слуга.

Звичайно, з того часу минуло багато часу, багато хто перестав писати і навіть читати лист, хтось помер, прийшли нові люди і навіть сам лист трохи заглух. А останні два роки ожив.

Я в нього навіть не заглядав, бо багато чого зрозумів ще в середині 2000-х. А нещодавно зазирнув і зрозумів, що не повинен цього приховувати.

Врахуйте, що цих людей не можна дорікнути в обдуреності пропагандою, невмінні прочитати щось в інтернеті та ошуканості фейками.

Вони є інтернет. Багато хто з них і є пропагандою. Дуже багато хто безпосередньо бере участь у фейках. І дуже багато хто не раз приїжджав до України, повчав, виступав на конференціях і навіть робив дочірні компанії.

Ніколи знов! І ось для цього я викладаю невеликий шматок архіву цього листа – за останні два роки, включаючи листи, що прийшли вчора. Читайте, жахайтеся, діліться.

https://ezhe.pages.dev

Ніколи знову!

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