NFC Release 15 розширює діапазон для збільшення кількості варіантів використання

17 июня 2025 г., 15:35

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Версія NFC Release 15, анонсована NFC Forum, розширить діапазон сертифікованих безконтактних з'єднань NFC до 2 см, що в 4 рази перевищує поточний діапазон в 0,5 см, забезпечуючи більш швидку і надійну безконтактну взаємодію в наростальній кількості випадків використання, таких як бездротова зарядка, кухонна техніка, носимі пристрої та цифрові ключі.



Збільшення дальності, також відомої як робочий обсяг, безконтактних взаємодій NFC дозволяє швидше встановлювати з'єднання і вимагає менш точного вирівнювання пристроїв, що робить NFC Release 15 більш швидким, надійним і простим у використанні, ніж будь-коли. Безконтактні з'єднання будуть більш плавними, зберігаючи при цьому критичну необхідність в намірах користувача.



«Розширення діапазону безконтактних з'єднань NFC було одним з ключових пріоритетів, визначених у п'ятирічній дорожній карті NFC Forum, щоб задовольнити мінливі потреби ринку і забезпечити більш швидкі та прості транзакції на всіх пристроях з підтримкою NFC, включаючи пристрої меншого розміру, такі як носимі пристрої або смартфони», — коментує Майк Маккамон (Mike McCamon), виконавчий директор NFC Forum. «Багато ринків отримають вигоду від розширення діапазону, а споживачі отримають максимальну вигоду внаслідок поліпшеного користувацького досвіду. Перевизначаючи базові вимоги до безконтактних з'єднань, NFC Release 15 також, як очікується, сприятиме появі нових цікавих варіантів використання, таких як застосування мобільного телефону як платіжний термінал, а також оптимізує зручність використання NFC в різних секторах, включаючи автомобільну промисловість, транспорт і контроль доступу».



Ще одним ключовим напрямком NFC Release 15 є постійна прихильність принципам сталого розвитку з підтримкою стандарту NFC Digital Product Passport. Цей стандарт надає брендам і продуктовим командам гнучку, незалежну від даних структуру, що дозволяє одному NFC-тегу, вбудованому в продукт, зберігати та передавати як стандартні, так і розширені дані DPP з використанням загальних записів NFC Data Exchange Format (NDEF). Таким чином, остання версія допоможе забезпечити надійність, взаємодію і сумісність всіх NFC-пристроїв, що використовуються для DPP протягом усього життєвого циклу продукту.



«NFC Release 15 продовжить розширювати простоту безконтактних технологій у списку випадків використання, що постійно зростає, включаючи сталий розвиток, і перевизначить базові стандарти продуктивності», — продовжує Маккамон. «NFC Forum прагне допомагати організаціям забезпечувати безпечні, надійні та зручні з'єднання на основі близькості, засновані на намірах користувачів».



Компанії-члени NFC Forum рівня Associate, Principal і Sponsor тепер можуть завантажити технічні специфікації, включені у NFC Release 15. Члени рівня «Adopter» і громадськість зможуть отримати доступ і почати сертифікацію на відповідність NFC Release 15 з осені 2025 року.



Під керівництвом членів ради директорів, у тому числі представників Apple, Google, Huawei, Identiv, Infineon, NXP, Sony і ST Microelectronics, NFC Forum дає організаціям можливість надавати користувачам по всьому світу безперебійні, безпечні та безконтактні взаємодії, а відповідність його специфікаціям допомагає забезпечити інтуїтивний, надійний і стабільний досвід.

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