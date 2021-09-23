Неразличимая глазом дискретность фото – к 2025 году

23 сентября 2021 г., 12:20

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Устраивает ли вас разрешение фотографий, сделанных с помощью встроенных камер современных смартфонов или даже профессиональной фототехникой?



Думаю, что большинство пользователей рассматривает снимки на экранах смартфонов или в лучшем случае – на настольных мониторах. А их разрешение не настолько велико, чтобы его требовалось догонять сенсорам цифровых фотоаппаратов. Откуда же стремление поразить пользователя космическими цифрами все нарастающей многопиксельности? В свое оправдание производители приводят такой аргумент – увеличьте уже готовый снимок, и вы увидите скрытые детали. Не буду оспаривать такой аргумент. Тем более, что в сфере профессионального дизайна действительно требуется чрезвычайно высокое разрешение.

(изображение можно увеличить по клику)

А на днях столкнулся с интересной иллюстрацией технологического развития цифровой фотографии за последние 20 лет. Она была приведена в выступлении Хичанг Ли (Haechang Lee), главного вице-президента компании Samsung Electronics по направлению автомобильных сенсоров, на SEMI Europe Summit. Оказывается, в планах производителя выпуск к 2025 году фотосенсора с разрешением 576 Мп. Примечательно, что это выше порогового уровня в 500 Мп, выше которого человеческий глаз уже не различает дискретность изображения.



Наверно вы уже догадались по специализации высокопоставленного менеджера Samsung Electronics, что этот сенсор нацеливается не на потребительскую фототехнику, а в автомобильную сферу. И правда, зачем наращивать число пикселей в снимках мобильных камер до таких невероятных пределов восприятия глаза, если нет соответствующих средств отображения. Зато в автономных автомобилях необходимо чрезвычайно точно оценивать ситуацию на дороге и вокруг. Отсюда и потребность в разрешении подобного уровня.



Конечно же, производитель не собирается прекращать развитие бизнеса сенсоров для потребительских фотоаппаратов. Подтверждением тому стал выпуск на днях 200-мегапиксельного сенсора ISOCELL HP1.Его нет на приведенной иллюстрации, так как на момент проведения конференции SEMI Europe Summit информация про этот анонс еще была закрытой.





Возвращаясь к теме тенденций развития фото-сенсоров: оказывается, автомобили с автономным вождением должны стать одним из важнейших приложений цифровой фотографии.

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